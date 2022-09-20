Подконтрольные Москве администрации Херсона, «ЛНР» и «ДНР» объявили о срочных «референдумах» 23-27 сентября

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Опубликовано: 20.09.2022 15:12 , Обновлено: 20.09.2022

В назначенных Кремлем администрациях самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР заявили, что запланировали «референдумы» о присоединении к России на 23-27 сентября. По данным СМИ, в эти же даты проведут «референдумы» на подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей.

«Депутаты» непризнанной ЛНР единогласно приняли закон о проведении «референдума» о вхождении в состав России. Дату 23-27 сентября озвучил назначенный Москвой «первый заместитель председателя «Народного совета» ЛНР» Дмитрий Хорошилов.

Как сообщил «Интерфакс», законопроект о «референдуме» в самопровозглашенной ДНР уже единогласно приняли на экстренном заседании «народного совета». Согласно нему, «голосование» будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин тоже назвал дату 23-27 сентября и обратился к президенту РФ Владимиру Путину:

«Прошу вас как можно скорее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью большой страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которой жаждут миллионы русских людей».

Кроме того, подконтрольный РФ «глава администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что принял решение о о проведении «референдума по вхождению» региона в состав России.

По данным двух источников издания «Медуза», близких к Кремлю, на оккупированных территориях Украины — в Запорожской и Херсонской областях — «референдумы» также запланировали на 23 — 27 сентября.

Обновлено Позже Сальдо назвал такие же даты, как и в «ЛНР»/«ДНР».

Ранее Телеграф писал, что в назначенных Кремлем администрациях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской области 19-20 сентября потребовали немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.

Назначенные Москвой администрации Херсона, «ДНР» и «ЛНР» потребовали срочно провести «референдумы» о присоединении к России

Позже стало известно, что «Общественный съезд» Запорожской области тоже потребовал «референдуме» о присоединении к РФ.