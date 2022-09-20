Россия объявит Украине войну и всеобщую мобилизацию — В Киеве и Москве оценили объявление о «референдумах» в Херсоне, «ДНР» и «ЛНР»

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.09.2022 16:23 , Обновлено: 19.01.2023

Объявление скорых «референдумов» подконтрольными Москве администрациями Херсона, а также самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Киев назвал «страхом разгрома». Тем не менее, в Украине считают, что после этого Россия объявит войну и всеобщую мобилизацию. Впрочем, как и некоторые эксперты из РФ. При этом другие аналитики не исключают, что происходящее — это всего лишь «блеф в расчете на переговоры».

«Страх разгрома» — Офис Президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это «наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми…»

«Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой», — написал он в своем телеграм-канале.

Россия объявит войну и мобилизацию — Гайдай

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай выразил мнение, что Россия могла ускорить подготовку «референдумов» на захваченных территориях, чтобы впоследствии «оправдать объявление всеобщей мобилизации».

«Они могут провести фейковый референдум, наскоро как-то его слепить, признать “результаты”. По “результатам” они все захотят вступить в состав РФ», — отметил он.

По словам Гайдая, после «присоединения» украинских регионов к РФ, Кремль будет считать попытку их освобождения «прямым нападением на Россию».

«Это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут», — заявил глава Луганской ОВА.

У Киева есть месяца полтора-два для разгрома армии РФ — Гиркин

Тем временем «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин по кличке Стрелков считает, что произошедшее свидетельствует о том, что:

«руководство РФ все-таки (через СЕМЬ месяцев! Не считая 8 лет предыдущих…) пришло к пониманию “тотального” (до полной победы ,или полного поражения) характера войны на т.н. “Украине” и готовится воевать “по-настоящему”»;

У Киева «есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрепанную, но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в нее начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных».

«Блеф в расчете на переговоры»

Белорусский политический обозреватель Петр Кузнецов прочитал ситуацию так:

«Проводим референдумы, включаем украинские регионы в свой состав, переходим из формата СВО в формат полноценной войны, потому что украинцы штурмуют наши территории». Причина спешки очевидна – вероятность того, что Украина вернет свои земли в ближайшее время, видимо, намного ближе, чем нам кажется из новостей, Ну и дальнейшее развитие событий, которое следует из этого, тоже – не ребус для особо одаренных: Москва ищет форматы, в рамках которых может либо провести, наконец, полноценную мобилизацию, либо грозить миру ядерным ударом».

Он назвал два варианта, что будет дальше. И первый кажется эксперту наиболее логичным:

«В заявленном «маршруте» Москва доходить до конца не станет, а происходящее – лишь спектакль, или психологическая операция, с целью принудить Украину к переговорам: скорее, пока мы все пути не отрезали и не показали вам «Кузькину мать»!»

Кузнецов объяснил это тем, что объявление мобилизации России сейчас ничего не даст.

«Кадровые и элитные военные части фактически уничтожены, а необученные новобранцы в современной технологичной войне мало что решают. Потери в технике – огромны, и быстро их пополнить невозможно (а без техники необученные новобранцы решают еще меньше). Толпы вооруженных, насильственно пригнанных на фронт, потерпевших поражение и поэтому злых людей – это будет угроза отнюдь не Украине», — выразил мнение он.

При этом не исключил нанесение Россией ядерного удара, однако отметил, что «Запад уж очень спокоен на эту тему и, наверное, там что-то знают. Кроме того, если в Москве готовы на это, зачем для этого присоединять к себе еще кого-то? Диверсий и ударов по Крыму было уже достаточно, чтобы не придумывать «эффект линзы», а сделать все то, чем грозят сейчас».

«Поэтому, да, думаю, что все происходящее – блеф в расчете на переговоры. Однако жизнь нас уже научила, что прогнозировать действия РФ, исходя из логики и размышлений на тему, что им выгодно, а что – нет, дело очень неблагодарное. Если бы это имело хоть малейший смысл, то и самой войны бы сейчас не было», — добавил политобозреватель.

Поэтому он назвал и второй вариант, где «все происходящее – всерьез», что Россия проведет «референдумы» и объявят всеобщую мобилизацию.

«Только вот реальность от этого не меняется, просто Москва, в который уже раз, будет делать в таком случае то, что ей невыгодно – проводить мобилизацию, злить и вооружать собственных граждан без малейшей перспективы победы. Ситуация «что в лоб, что по лбу – все едино». Если все те, кто считает, что военное поражение неминуемо приведет к краху режима Путина, окажутся правы, то набравшееся энергии и решимости на саммите ШОС российское руководство просто ускоряет процессы. Если попал в болото, главное правило – не делать резких движений. Как и в горах – не орать», — резюмировал эксперт.

«Позволяет использовать все силы самозащиты» — Медведев

О «референдумах» высказался и экс-президент России, а теперь зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, они «меняют вектор развития России на десятилетия».

«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — написал он в своих соцсетях.

И добавил: «Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить».

Назначенные Москвой администрации Херсона, «ДНР» и «ЛНР» потребовали срочно провести «референдумы» о присоединении к России