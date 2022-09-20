Госдума РФ одобрила введение понятий «мобилизация» и «военное время» в Уголовный кодекс

Опубликовано: 20.09.2022 13:55 , Обновлено: 20.09.2022

Государственная дума России 20 сентября в третьем (окончательном) чтении единогласно приняла поправки в Уголовный кодекс России. Теперь туда должны добавить новые статьи, а также ввести понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время».

До 10 лет за дезертирство и до 15 лет за мародерство

Вот какие статьи должны добавить в Уголовный кодекс:

«Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) — от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

«Мародерство» (статья 356.1) — до 15 лет колонии..

«Мобилизация», «военное положение», «военное время»

Также «Госдума вводит в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

В перечне отягчающих обстоятельств появится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63.

А за за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) грозит до 10 лет колонии.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — сказано в поправках.

Неисполнение приказа в период военного положения (часть 2.1 статьи 332 УК) будет наказываться лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Путин готов прекратить войну с Украиной. Но РФ должна вывести войска — Эрдоган