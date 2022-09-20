Путин передумал обращаться к россиянам 20 сентября - "Ложитесь спать"

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Опубликовано: 20.09.2022 22:19 , Обновлено: 20.09.2022

Президент России Владимир Путин 20 сентября так и не обратился к нации. Сначала планировалось, что он сделает телеобращение в 20:00. Затем его перенесли на 20:15, а потом на 20:30. Однако и в 22:20 глава Кремля так и не появился на экранах. А анонс его видеовыступления исчез на государственном российском канале RT и "Первом канале". По всей видимости, запись обращения Владимира Путина к россиянам покажут утром 21 сентября.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков заявил, что выступление перенесли на 21 сентября.

“Ложитесь спать”,- написала глава Russia Today Маргарита Симоньян.

“Завтра”,-написал в своем ТГ-канале Владимир Соловьев.

Обновлено Записанное Владимиром Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток", сообщил Forbes со ссылкой на источники в Кремле.

Обновлено А журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов уточнил в своем телеграме: "Часам к восьми вставайте".

Объяснений, что произошло и почему была отменена трансляция в официальных источниках не появилась. Зато “Московский комсомолец” сообщил, что на связь перестал выходить и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Впрочем, пресс-служба президента России официально не объявляла о планах Владимира Путина обратиться к россиянам. О том, что глава РФ может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях “ЛНР”, “ДНР”, Херсонской и Запорожской областей сообщил днём канал РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. А затем уже анонсы появились на российских телеканалах и разошлись по российским же СМИ.

Немецкий обозреватель Александр Фридман прокомментировал отказ Владимира Путина от обращения к россиянам.

“Тезис о том, что весь мир сейчас ждет выступление Путина, - несусветная глупость. Его ждут прежде всего в России и Украине, а в западных СМИ этой темы фактически нет. Пока же выглядит так, что все вбросы относительно выступления Путина и Шойгу или демонстративного отказа Путина говорить Макроном являются дешевым чекистским блефом - попыткой привлечь к себе внимание и заставить противника нервничать”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2708” target=“_blank” rel=“noopener”] считает [/link] обозреватель.

Ранее издание “Медуза” сообщила, что, кроме Владимира Путина, 20 сентября к также захотел обратиться и министр обороны Сергей Шойгу.

Многие аналитики и мировые политики ожидали, что в своем обращении президент России Владимир Путин сделает важные заявления по поводу боевых действий в Украине. В том числе, он мог бы объявить мобилизацию или об аннексии занятых российскими войсками украинских территорий в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

“На поле боя ничего не изменится”

В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили, что проведение референдумов на захваченных российских территориях никак не повлияет на ситуацию на фронте.

«Это абсолютно бессмысленное действие. Это попытка зайти в финал, абсолютно обнулив репутацию, экономику и перспективу Российской Федерации. Это попытка как-то сгладить и зайти в какую-то агонию», - заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала “Дождь”.

“Референдумы” — это скорее театральное шоу внутреннего обихода, которое должно создать для Z-сообщества впечатление света в конце тоннеля. “Мы еще не начинали”, “мы еще не воевали”, “вот как начнем” — из той же оперы. Банальная попытка отсрочить собственное поражение. Хотя бы в информационном пространстве”, — сказал Михаил Подоляк чуть ранее.

В странах НАТО тоже прокомментировали намерение назначенных Москвой администраций “ЛНР”, “ДНР”, Херсонской и Запорожской областей объявить так называемый “референдум” о присоединении к РФ. Оценки варьировались от “пародии” до “оскорбления”.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что объявление скорых «референдумов» подконтрольными Москве администрациями Херсона, а также самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Киев назвал «страхом разгрома». Тем не менее, в Украине считают, что после этого Россия объявит войну и всеобщую мобилизацию. Впрочем, как и некоторые эксперты из РФ. При этом другие аналитики не исключают, что происходящее — это всего лишь «блеф в расчете на переговоры».

Россия объявит Украине войну и всеобщую мобилизацию — В Киеве и Москве оценили объявление о «референдумах» в Херсоне, «ДНР» и «ЛНР»