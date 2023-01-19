В Москве начали устанавливать ЗРК на крышах домов

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Опубликовано: 19.01.2023 22:46 , Обновлено: 19.01.2023

Жители Москвы были сильно удивлены, когда заметили установку системы ПВО Панцирь на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке. Фото комплекса появились в соцсетях.

На них видно, что российские военные устанавливают на крыше здания зенитный комплекс, похожий на “Панцирь-С1”. В то же время, власти города или российские военные никак не прокомментировали установку ЗРК в центре города.

Пользователи соцсетей предположили, что таким образом власти пытаются обезопасить ценр Москвы от украинских беспилотников.

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Также в сети появились фото ЗРК на крыше здания Минобороны РФ.

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Ранее постпред РФ в ООН Небензя заявил, что установка ракет вблизи от жилых домов - это нарушение международных гуманитарных норм. Правда, тогда он попытался обвинить ВСУ в гибели мирных жителей о удара российской ракеты в Днепре.

“Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», - заявил он.