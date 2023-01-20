Под Москвой у резиденции Путина установили ЗРК "Панцирь"

🎥 Видео

Опубликовано: 20.01.2023 12:01 , Обновлено: 20.01.2023

После сообщений о размещении зенитных комплексов прямо на крышах зданий в самой Москве, в сети появилось видео ЗРК "Панцирь" в предместьях столицы РФ.

Видео с батареей ЗРК было снято в 10 километрах от Ново-Огарево, где находится резиденция и бункер Владимира Путина.

В комментариях к видео россияне сделали предположение, что таким образом власти РФ пытаются обезопаситься от анонсиррованных Украиной беспилотников с дальностью полета 1000 км. Этого вполне достаточно для нанесения ударов по Москве.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1616356581590941696?t=9y7bToHpVsIUvbbaoC-NXQ&s=19”]