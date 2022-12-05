Украина успешно испытала боевые беспилотники с дальностью полета 1000 км

📷 Фото

Опубликовано: 05.12.2022 10:40 , Обновлено: 04.07.2024

В украинском государственном концерне «Укроборонпром» сообщили, что провели несколько успешных испытаний своего ударного беспилотника с дальностью 1000 км.

По словам пресс-секретаря компании Натальи Сад, сейчас «Укроборонпром» перешел к этапу испытаний под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года — стараемся обещания соблюсти», — добавила она.

Ранее Телеграф писал, что утром 5 декабря, по данным российских СМИ, по аэродрому с бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области (Россия) ударил неизвестный беспилотник.

Отметим, что расстояние от украинской границы до аэродрома — около 1000 км.

В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95

К слову, 24 ноября, в телеграм-канале концерна написали: «Погода, с одной стороны, становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом. И да, речь идет не об одной птичке».

И показали часть беспилотника, заявил, что «Аз воздам» — не название, а миссия.

«Мне отмщение, и аз воздам» — цитата из Библии (церковно-славянский текст), которая переводится как «На мне лежит отмщение, и оно придет от меня».

Напомним, о создании беспилотника с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг в «Укроборонпром» сообщили в середине октября.

HIMARS-камикадзе? В Украине разработали управляемый боеприпас с дальностью 1000 км