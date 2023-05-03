На видео удара по Кремлю заметили странность. А в Украине отвергли причастность

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Опубликовано: 03.05.2023 16:15 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 3 мая заявил, что атаку на Кремль совершили не украинские беспилотники. В то же время, на одном из видео удара заметили странных людей на крыше Кремля.

По словам пресс-секретаря, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина направляет все имеющиеся силы и средства на “освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих”.

“То, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников”, - считают в Офисе Владимира Зеленского.

Обновлено "Мы не атаковали ни Путина, ни Москву", заявил Владимир Зеленский, находясь в Финляндии. По его, решение о преследовании Путина остается за Международным трибуналом.

А вот госсекретарь СНБО Украины (аналог Совбеза в Беларуси ) Алексей Данилов отказался комментировать заявление России об атаке на Кремль.

В то же время, украинские СМИ вспомнили, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович буквально несколько дней назад (24 апреля) напомнил, что Украина не брала на себя никаких обязательств по сохранению жизни Владимира Путина или отказа от ударов по Кремлю.

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Также в Украине напомнили, что соучредитель одного из банков пообещал украинцам 20 млн гривен, если их беспилотник долетит до Кремля к 9 мая. Осталось найти победителя?

Тем временем, на одном из видео удара беспилотника по Кремлю можно заметить каких-то людей на крыше здания, куда рухнул БПЛА. Что они там делали ночью - неясно.

Вот это видео в обычном разрешении:

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А вот после увеличения:

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Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Кремля 3 мая сообщили, что ночью со 2 на 3 мая беспилотники (БПЛА) нанесли удар по Кремлю. Там уточнили, что Владимир Путин не пострадал.

Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле — Пресс-служба