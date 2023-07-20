Украина пригрозила всем кораблям, идущим в Россию, «судьбой крейсера Москва»

Опубликовано: 20.07.2023 16:37 , Обновлено: 04.07.2024

В ВСУ назвали ответные меры на угрозы РФ в адрес идущих в украинские порты судов. 20 июля Минобороны Украины заявило, что корабли, следующие в российские порты в Черном море, будут рассматриваться как "перевозящие военные грузы со всеми соответствующими рисками".

В сообщении ведомства говорится, что Кремль превратил Черное море в зону опасности угрозами гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов.

В Минобороны Украины напомнили, что ВСУ есть чем ответить: «Судьба крейсера „Москва“ показывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — сказано в сообщении.

Минобороны предупредило, что с 00:00 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к морским портам РФ и украинским портам, находящимся на оккупированных территориях, будут рассматриваться Украиной, как “перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками”.

Прекращение зерновой сделки

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ пояснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

Москва объявила о прекращении зерновой сделки

После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать».

Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продолжить и без России

В Кремле на это ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий.

Зеленский предложил вывозить украинское зерно через Черное море без гарантий России. Это как?

А 19 июля Минобороны РФ 19 заявило, что из-за выхода России из зерновой сделки, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, “будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения”.

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