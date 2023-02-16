Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной

Опубликовано: 16.02.2023 12:00 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 16 февраля на встрече со СМИ назвал условие, при котором войска Беларуси будут воевать на стороне России против Украины.

Он заявил, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси» только «в одном пока случае». А именно «если оттуда [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

«Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — сказал Лукашенко.

И добавил, что это касается не только Украины, но и других соседних стран, передает его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявлял, что украинские власти предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. После этого Владимир Зеленский сказал, что Киев не планирует нападать на Беларусь и признался, что верит в нежелание белорусов воевать с Украиной.