Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной
Александр Лукашенко 16 февраля на встрече со СМИ назвал условие, при котором войска Беларуси будут воевать на стороне России против Украины.
Он заявил, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси» только «в одном пока случае». А именно «если оттуда [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».
«Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — сказал Лукашенко.
И добавил, что это касается не только Украины, но и других соседних стран, передает его пресс-служба.
Ранее Лукашенко заявлял, что украинские власти предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. После этого Владимир Зеленский сказал, что Киев не планирует нападать на Беларусь и признался, что верит в нежелание белорусов воевать с Украиной.