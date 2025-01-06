"У меня есть свидетели" - Зеленский заявил, что Лукашенко "извинился" перед ним. Что говорят в Минске?

Опубликовано: 06.01.2025 08:24 , Обновлено: 06.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский дал трёхчасовое интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману. В нем он, помимо перспектив окончания войны, рассказал и о первых ее днях. При этом утверждал, что поговорил тогда по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава Украины [link href=“https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=Oe6MCGbhWJNDue82” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] заявил [/link], что в разговоре с Александром Лукашенко услышал, что тот “пытался отговорить Путина от нападения”.

“И он извинялся. И он говорил, что это не он. “С моей территории пускали ракеты и пускал Владимир Путин”. Это его слова. У меня есть свидетели”, - утверждает Владимир Зеленский.

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“Ну, ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую ракеты, это Путин. Я ему говорил, что не надо. Это было без меня”, - выдал свою версию разговора с президентом Беларуси он.

По словам президента Украины Александр Лукашенко сказал ему, что с россиянами воевать нельзя.

В свою очередь, президент Украины заявил, что готов к переговорам о прекращении огня с Владимиром Путиным, но сначала США и Европа должны предоставить гарантии безопасности.

“Я думаю, что 25 января или в какой-то другой день мы сядем прежде всего с Трампом. “Мы поговорим о том, как мы можем остановить войну и Путина”, - заявил Зеленский.

“Я уверен, что Трамп и Европа могут предложить Украине сильные гарантии безопасности. А потом разговор с россиянами . Это единственный способ, а не просто сесть втроем сразу”, - отметил он.

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[inf] Кому дал интервью Зеленский?

Лекс Фридман — американский учёный, интервьюер и блогер украинско-еврейского происхождения. Область его научных исследований — компьютерные технологии и искусственный интеллект. Среди его гостей на YouTube канале — Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хавьер Милей, Гвидо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос и другие. [/inf]

Что говорят в Беларуси?

В Минске пока не комментировали заявление Владимира Зеленского. Однако ранее Александр Лукашенко не раз рассказывал о первых днях начала войны России и Украины.

Так в октябре 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу объяснил, почему в феврале 2022 года полномасштабное наступление российских войск в Украину началось, в том числе, с территории Беларуси после совместных военных учений. Он рассказал, согласовывал ли свои действия с Минском президент России Владимир Путин.

«В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Это от Путина зависит, как он выведет свои войска. Через Киев. Или он мог бы пойти через Минск», — процитировало комментарий Лукашенко BBC. В свою очередь, белорусский гостелеканал СТВ приводит и такие слова президента: «Почему так произошло? Спросите у Зеленского».

Новость Телеграф

А в 2023 году Александр Лукашенко 16 февраля на встрече со СМИ назвал условие, при котором войска Беларуси будут воевать на стороне России против Украины. «Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси подтвердил наличие некоторых контактов с Киевом уже после начала конфликта России и Украины. По его словам, украинские власти предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. Об этом он сообщил 24 января 2023 года. Когда поступало такое предложение он не уточнил, так же как и ответ Минска на него.

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Также Александр Лукашенко рассказывал, что в 2022 году после начала войны ему звонили “украинские генералы”, чтобы “сдаться в плен”.

На окраине Киева были [российские] войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — сказал Лукашенко, видеофрагмент с этими словами опубликовало российское агентство ТАСС.

«Чтобы как-то сдаться в плен» — Лукашенко заявил, что ему звонили «украинские генералы» в 2022 году

А на совещании с военными 24 февраля 2022 года Александр Лукашенко заявил, что предупреждал Украину о возможном начале войны с РФ.

Лукашенко тогда подчеркнул, что «военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами”.

“Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны», - заявил он.