Украина назвала имена 3 генералов КНДР, якобы отправленных с войсками в Россию

Опубликовано: 31.10.2024 20:00 , Обновлено: 31.10.2024

Украинская делегация на выступлении в Совете Безопасности ООН назвала имена трех генералов Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР), которых, по информации представителей Украины, отправили с северокорейскими войсками в Россию для помощи Москве в войне. Об этом написало агентство Reuters.

В заявлении делегации сказано, что северокорейские войска, по плану, должны укомплектовать как минимум в пять подразделений численностью 2000-3000 солдат в каждом и интегрировать в российские войска, чтобы скрыть присутствие.

Украина назвала генерал-полковника Ким Ен Бока, старшего генерала, командующего войсками специального назначения, в том числе XI корпусом, также известным как “Шторм”.

Эксперт американского аналитического центра Stimson Center Майкл Мэдден считает, что этот генерал представляет в России председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. “Ким Чен Ын направил Ким Ен Бока в качестве доверенного лица, принимающего решения, до тех пор, пока присутствие подразделения КНА [Корейской народной армии] не будет полностью восстановлено”, - передало слова Мэддена Reuters.

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Также Украина назвала генерал-полковника Ли Чан Хо, заместителя начальника Генерального штаба и руководителя Главного разведывательного бюро Северной Кореи, и генерал-майора Син Кум Чхоля, начальника Главного оперативного управления.

“Как и Ким Ен Бок, Ли также сопровождал лидера Ким Чен Ына на необычайно большом количестве мероприятий в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье”, - рассказало Reuters.

Южная Корея обвинила Ли Чан Хо в руководстве крупными кибератаками для кражи технологий и иностранной валюты и ввела санкции против него.

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По словам Майкла Мэддена, карьера Син Кум Чхоля неясна, но есть вероятность, что он возьмет на себя командование северокорейскими войсками в России после того, как Ким Ен Бок и Ли Чан Хо уйдут.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин 23 октября заявил, что есть доказательства нахождения войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в России. По словам Остина, информации о целях северокорейских войск на территории РФ у него нет.

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Также мы рассказывали, что президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС впервые прокомментировал слухи об отправке военных КНДР в Россию. Сам факт присутствия северокорейских солдат на территории РФ он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC “Что они здесь делают?” Путин уклонился.

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