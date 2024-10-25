«Это наше дело» - Путин прокомментировал отправку военных КНДР в Россию

Опубликовано: 25.10.2024 09:49 , Обновлено: 25.10.2024

Президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС впервые прокомментировал слухи об отправке военных Корейской народно-демократической республики (КНДР) в Россию. Сам факт присутствия северокорейских солдат на территории России он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC "Что они здесь делают?", Путин уклонился.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не является ли приглашение северокорейских солдат в Россию “серьёзной эскалацией” конфликта с Украиной, Путин лишь напомнил о действующем в недавних пор между РФ и КНДР договоре о стратегическом партнерстве. В нём содержится положение, позволяющее странам “оказывать взаимную помощь в случае агрессии” против одного из участников договора. Его на документ ратифицировала Госдума РФ.

“Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьёзно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи - это уже наше дело”, - процитировало Путина госагентство “Интерфакс”.

Он заявил, что Москва находится “в контакте с нашими северокорейскими друзьями” и пообещал “посмотреть, как будет развиваться этот процесс”.

На слова журналиста о том, что в Сети появилась серия спутниковых снимков, на которых видны передвижения северокорейских солдат в российских частях, Путин лишь отшутился.

“Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают”, - отметил он без какой-либо конкретики.

Ранее Telegraf.news рассказал, Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября заявил, что есть доказательства нахождения войск КНДР в России. Впрочем, по поводу того, с какой целью северокорейские войска были отправлены в Россию, американские военные спекулировать не стали.

«Есть доказательства» — Глава Пентагона Остин заявил, что войска КНДР находятся в России

Между тем, власти Южной Кореи после появления информации об отправке 1,5 тыс. спецназовцев КНДР в Россию пообещали подумать над поставками оружия Украине.

В Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Для наступления?