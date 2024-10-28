Генсек НАТО обвинил КНДР в отправке в Россию своих солдат для отвоевания районов Курской области у Украины

Опубликовано: 28.10.2024 16:21 , Обновлено: 28.10.2024

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу теперь доподлинно известно, что Северная Корея направила в Россию своих военных для участия в боевых действиях с Украиной. В НАТО считают, что речь идёт об отвоевании занятых ВСУ районов Курской области.

Рютте заявил, что переброска северокорейских войск в Европу - это “опасное расширение” конфликта.

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“Я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области”, - заявил Рютте журналистам вскоре после встречи с высокопоставленным представителем разведывательной службы Южной Кореи.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что позже в понедельник он позвонит президенту Южной Кореи Юн Сук Ель и министру обороны Украины Рустему Умерову.

Развертывание Москвой северокорейских войск знаменует “значительную эскалацию продолжающегося участия КНДР в незаконной войне России” и “опасное расширение российской войны”, повторился Рютте.

С другой стороны, глава НАТО заявил, что считает развертывание свидетельствлом слабости России и “признаком растущего отчаяния Путина”.

По словам генсека НАТО, из-за того, что в войне с Украиной погибли или были ранены ‘не менее 600 000 российских солдат”, Москва не может продолжать наступление в Украине “без иностранной поддержки”. При этом Рютте не назвал свою оценку потерь ВСУ за годы боёв.

Киевские военные захватили часть Курской области в августе 2024 года в ходе операции, которая стала первым военным наступлением на территорию России со времен Второй мировой войны.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС впервые прокомментировал слухи об отправке военных Корейской народно-демократической республики (КНДР) в Россию.

Сам факт присутствия северокорейских солдат на территории России он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC “Что они здесь делают?”, Путин уклонился.

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