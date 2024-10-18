КНДР отправила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной - Разведка Южной Кореи

Опубликовано: 18.10.2024 15:24 , Обновлено: 18.10.2024

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила на Дальний Восток России 1,5 тыс. бойцов спецназа для возможного участия в войне с Украиной.

Как передало агентство Reuters, спецназовцев КНДР отправила “для обучения и акклиматизации на местных военных базах”. Также в Национальной разведывательной службе Южной Кореи утверждают, что сотрудничали с украинской разведкой и использовали технологию искусственного интеллекта по распознаванию лиц, чтобы идентифицировать северокорейских офицеров в Донецкой области Украины.

Они, как завили в южнокорейской разведке, поддерживали войска РФ, которые запускали ракеты КНДР. По информации разведывательной службы, с августа 2023 года Северная Корея отправила в Россию свыше 13 тыс. артиллерийских снарядов, баллистических и противотанковых ракет. А всего - больше 8 млн артиллерийских и ракетных снарядов, утверждают в разведке Республики Корея.

«Прямое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, о котором сообщали иностранные СМИ, теперь официально подтверждено», — сказано в сообщении службы, передало Reuters.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 октября заявил, что КНДР “фактически включилась” в войну со страной.

“Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР [Главного управления разведки Минобороны Украины] – о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи”, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обвинил КНДР во «включении в войну» с Украиной