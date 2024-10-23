"Есть доказательства" - Глава Пентагона Остин заявил, что войска КНДР находятся в России

Опубликовано: 23.10.2024 15:19 , Обновлено: 25.10.2024

Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября заявил, что есть доказательства нахождения войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в России.

«Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР», - передало слова главы Пентагона агентство Reuters.

По словам Остина, информации о целях северокорейских войск на территории РФ у него нет. «Что именно они делают? Пока неясно. Это то, с чем нам нужно разобраться», — добавил министр обороны США.

Также сегодня, 23 октября, в Республике Корея заявили, что КНДР отправила 3 тыс. своих военных в РФ для поддержки войны против Украины. По информации южнокорейских законодателей, Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 тыс. военнослужащих, развертывание которых якобы должно завершиться к декабрю.

«Похоже, что войска теперь рассредоточены по нескольким тренировочным базам в России и адаптируются к местным условиям», - сказал член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сон Вон, передало Reuters.

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Что ответили в Кремле

До появления заявления Остина, а именно 21 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что звучит “много противоречивой информации” об отправке войск КНДР в Россию.

“Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться”, - процитировало Пескова агентство РИА Новости.

Северная Корея и война в Украине

Ранее Telegraf.news писал, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что КНДР отправила на Дальний Восток России 1,5 тыс. бойцов спецназа для возможного участия в войне с Украиной. Как передало агентство Reuters, спецназовцев КНДР отправила «для обучения и акклиматизации на местных военных базах».

КНДР отправила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной — Разведка Южной Кореи

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 октября заявил, что КНДР «фактически включилась» в войну со страной.

«Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР [Главного управления разведки Минобороны Украины] – о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обвинил КНДР во «включении в войну» с Украиной