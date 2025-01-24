Удастся ли Трампу сбить мировые цены на нефть? Аналитики озвучили полярные мнения

📊 Анализ

Опубликовано: 24.01.2025 09:14 , Обновлено: 24.01.2025

Может ли президент США Дональд Трамп сбить цены на нефть и тем самым остановить войну в Украине? Насколько выполнимо на практике заявление нового главы Белого дома и как оно уже отразилось на мировых рынках нефти, оценили международные эксперты и аналитики.

Цены на нефть пошли вниз после призыва Трампа к ОПЕК

Так, агентство Reuters сообщило, что в четверг, 23 января, после выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в шейцарском Давосе, где он призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить стоимость нефти, чтобы повлиять на ход российско-украинского конфликта, нефть тут же упала в цене на 1%.

[info_b]Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 71 цент, или на 0,9%, до $78,29 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 82 цента, или на 1,09%, до $74,62.[/info_b]

По мнению экономических обозревателей, давление на цены оказала главным образом неопределенность относительно того, как предлагаемые Трампом тарифы и энергетическая политика повлияют на глобальный экономический рост и спрос на энергоносители.

“Призыв Трампа к снижению цен на нефть, естественно, будет приветствоваться потребителями и предприятиями, но будет воспринят настороженно американской нефтяной промышленностью и другими мировыми поставщиками”, — сделал свой прогноз Клей Сигл, старший научный сотрудник по вопросам энергетической безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Он добавил, что энергетическая отрасль призывает к увеличению инвестиций в глобальные нефтегазовые проекты, однако падение цен на нефть может поставить под вопрос экономическую эффективность новых проектов.

[info_b]На прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с марта 2022 года, несмотря на замедление нефтеперерабатывающей активности, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг. Но сокращение оказалось меньше, чем ожидали аналитики. Запасы дистиллятов также сократились, в то время как запасы бензина выросли, сообщило EIA.[/info_b]

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Спрос на нефть будет падать?

Приянка Сачдева, старший аналитик рынка брокерской компании Phillip Nova, высказала мнение о том, что рост мирового спроса на нефть может замедлиться, если власти США действительно воплотят свои заявления и введут более высокие экономические пошлины в случае, если Россия откажется заключать соглашение о прекращении войны в Украине.

В числе угроз, озвученных в Давосе Трампом, были и удар повышенными тарифами по Евросоюзу, и введение 25%-ных тарифов для Канады и Мексики, и 10%-ная пошлина для Китая. Впрочем, по словам экспертов, ясности в таких броских заявлениях Трампа экономические партнёры США по-прежнему не видят.

“В ближайшей перспективе на нефтяном рынке ожидается более значительная вероятность резких нисходящих колебаний из-за отсутствия ясности в политике администрации Трампа относительно торговых тарифов и предстоящего увеличения поставок нефти из США”, — сделал свой прогноз старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг.

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“На это уйдут годы”

Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, реальные шансы Трампа повлиять на цену на нефть”весьма ограничены” и даже “сомнительны”. Такое мнение, в частности, озвучил экономический обозреватель BBC Алексей Калмыков. Он обратил внимание на то, что цена на нефть на митовом рынке определяется балансом спроса и предложения, а в силах американского президента - повлиять лишь на предложение. Это, по мнению специалиста, возможно сделать тремя путями:

распечатать стратегический резерв США,

создать условия для прироста добычи в США ,

снять санкции с крупных производителей – Ирана и Венесуэлы.

Последний шаг представляется маловероятным в свете проводимой внешней политики США, первый - нежелательным с точки зрения долгосрочных перспектив, второй - затруднительным с точки зрения практической реализации.

“На это уйдут годы. И Трампу очень затруднительно будет сделать то, о чем он сегодня рассказал как о главном инструменте прекращения войны России против Украины – “попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти”, - предположил Калмыков.

Если же Трамп действительно “обложит весь мир импортными тарифами на поставки товаров в США”, по мнению обозревателя, это может привести к разгону инфляции и торможению мировой экономики.

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“В этом случае рухнет спрос на энергоносители, а следом и цены, как это было в ковидный кризис, после которого Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Вряд ли он захочет войти в эту реку дважды”, - предположил эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года президент Европейского центрального банка Кристина Лагард, выступая в Вашингтоне в штаб-квартире Международного валютного фонда, предупредила о приближении сильнейшего за последние 100 лет кризиса мировой экономики. Она назвала три “самых страшных” события, повлиявших на углубление глобального экономического кризиса, и рассказала, к чему готовиться странам, помимо нестабильной инфляции.

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