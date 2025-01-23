Опубликовано: 23.01.2025 20:17 , Обновлено: 23.01.2025

Журналист Telegraf.news следил за онлайн-выступлением Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое прошло в четверг. В своей речи президент США затронул широкий круг вопросов, от экономики и энергетики до конфликта в Украине и отношений с Россией и Китаем.

Америка станет «сверхдержавой», а мир — «более процветающим»

Трамп пообещал, что в его президентство «вся планета станет более мирной и процветающей», а США «вскоре станут сильнее и богаче, чем когда-либо». Он заявил о намерении превратить страну в «сверхдержаву» в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют. Иностранным компаниям Трамп предложил перенести производство в США, пообещав «одни из самых низких» налогов в мире.

Более того, он заявил, что США готовы гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу.

Давление на ОПЕК и мир в Украине

Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на Россию по Украине. «Мы опустим цены на нефть, и Россия сразу прекратит войну с Украиной», — заявил он, добавив, что «миллионы солдат убиты, они все лежат на полях — миллионы русских, миллионы украинцев». По его мнению, снижение цен на нефть может положить конец конфликту. «Вы можете положить конец этой войне, снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали», — обратился Трамп к ОПЕК.

Как сообщил Bloomberg, после этих заявлений цены на нефть действительно начали падать.

Трамп сообщил, что его усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной «находятся в процессе». Он выразил желание как можно скорее встретиться с Путиным для обсуждения этого вопроса и заявил, что «надеется» на помощь Китая в урегулировании конфликта. «Мы говорили об этом с председателем Си неделю назад», — добавил он.

При этом Трамп подчеркнул, что урегулирование ситуации в Украине, по его мнению, целиком зависит от Москвы. На вопрос о возможности достижения мира к 2026 году Трамп ответил: «Вы должны спросить об этом Россию. Украина уже готова».

НАТО и ядерное оружие

Трамп заявил, что потребует от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, отметив, что «это нужно было сделать ещё давно».

Также он сообщил, что США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что президент США Дональд Трамп в среду, 22 января, потребовал от руководства России «немедленно урегулировать» ситуацию с Украиной и прекратить войну. В противном случае американский лидер пригрозил ввести новые санкции и обложить высокими пошлинами и налогами «всё, чем торгует Россия».

«Я люблю русских» — Трамп пообещал «оказать Путину большую услугу»

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в угрозах санкциями от Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу» — его слова привело агентство РБК.