"Посмотрим, как пойдут дела" - Трамп не исключил новые санкции против России и поставки оружия Украине
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 21 января, что, скорее всего, введет дополнительные санкции против России. Глава Белого дома также признался, что рассматривает возможность продолжения отправки оружия в Украину. При этом он всё-таки заверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.
«Звучит вполне вероятно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он ввести дополнительные санкции против России, если Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны на Украине. Отвечая на вопрос о продолжении военной поддержки Украины, Трамп сказал, что «изучает этот вопрос».
“Мы разговариваем с Зеленским, мы скоро поговорим с президентом Путиным и посмотрим, как пойдут дела”, — сказал он. Трамп заявил, что в то время как президент Украины “решительно” заявляет о своей готовности к переговорам, он не знает, можно ли то же самое сказать о Путине .
По мнению президента США, Кремль должее подумать о мире, поскольку рсосийская армия несет большие потери в Украине. По его данным, речь идёт о 800 000 российских солдатах (в понедельник он говорил о миллионе) и 600-700 тысяч с украинской стороны (в понедельник он говорил о 600 тысячах).
“Он [Путин] не может быть в восторге, у него не очень хорошо идут дела, - сказал Трамп журналистам. - Россия больше, у нее больше солдат, которых можно потерять, но так страной не управляют”.
В то же время, Дональд Трамп читает, что США потратили слишком много на помощь Украине по сравнению с Европой. Он вновь заявил, что порог оборонных расходов стран НАТО должен быть не 2%. ВВП, а 5% Он упомянул Польшу как одну из немногих стран , которые в течение его срока потратили более необходимых 2%.
Трамп заявил, что “надавил” на председателя КНР Си Цзиньпина во время телефонного разговора, призывая его вмешаться, чтобы остановить войну на Украине. “Он не очень много сделал в этом направлении. У него много… власти, как у нас много власти. Я сказал: “Вы должны это уладить”. Мы действительно обсуждали это”.
Позднее в Москве помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин во вторник обсудили переговоры с Дональдом Трампом и перспективы возможного мирного соглашения о прекращении войны на Украине. По словам Ушакова, Си Цзиньпин рассказал Путину о телефонном разговоре с Трампом.
Ранее Telegraf.news сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США. Слова поздравления прозвучали вечером 20 января на совещании российского лидера с постоянными членами Совета безопасности.
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