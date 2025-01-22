Опубликовано: 22.01.2025 07:41 , Обновлено: 22.01.2025

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 21 января, что, скорее всего, введет дополнительные санкции против России. Глава Белого дома также признался, что рассматривает возможность продолжения отправки оружия в Украину. При этом он всё-таки заверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

«Звучит вполне вероятно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он ввести дополнительные санкции против России, если Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны на Украине. Отвечая на вопрос о продолжении военной поддержки Украины, Трамп сказал, что «изучает этот вопрос».

“Мы разговариваем с Зеленским, мы скоро поговорим с президентом Путиным и посмотрим, как пойдут дела”, — сказал он. Трамп заявил, что в то время как президент Украины “решительно” заявляет о своей готовности к переговорам, он не знает, можно ли то же самое сказать о Путине .

По мнению президента США, Кремль должее подумать о мире, поскольку рсосийская армия несет большие потери в Украине. По его данным, речь идёт о 800 000 российских солдатах (в понедельник он говорил о миллионе) и 600-700 тысяч с украинской стороны (в понедельник он говорил о 600 тысячах).

“Он [Путин] не может быть в восторге, у него не очень хорошо идут дела, - сказал Трамп журналистам. - Россия больше, у нее больше солдат, которых можно потерять, но так страной не управляют”.

В то же время, Дональд Трамп читает, что США потратили слишком много на помощь Украине по сравнению с Европой. Он вновь заявил, что порог оборонных расходов стран НАТО должен быть не 2%. ВВП, а 5% Он упомянул Польшу как одну из немногих стран , которые в течение его срока потратили более необходимых 2%.

Трамп заявил, что “надавил” на председателя КНР Си Цзиньпина во время телефонного разговора, призывая его вмешаться, чтобы остановить войну на Украине. “Он не очень много сделал в этом направлении. У него много… власти, как у нас много власти. Я сказал: “Вы должны это уладить”. Мы действительно обсуждали это”.

Позднее в Москве помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин во вторник обсудили переговоры с Дональдом Трампом и перспективы возможного мирного соглашения о прекращении войны на Украине. По словам Ушакова, Си Цзиньпин рассказал Путину о телефонном разговоре с Трампом.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США. Слова поздравления прозвучали вечером 20 января на совещании российского лидера с постоянными членами Совета безопасности.

Путин «приветствовал настрой» Трампа и согласился на диалог по Украине