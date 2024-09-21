Глава Центробанка ЕС предупредила о приближении сильнейшего за столетие кризиса мировой экономики

Опубликовано: 21.09.2024 15:50 , Обновлено: 21.09.2024

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард в пятницу, 21 сентября, выступая в Вашингтоне в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ), предупредила о приближении сильнейшего за последние 100 лет кризиса мировой экономики. Она назвала три "самых страшных" события, повлиявших на углубление глобального экономического кризиса, и рассказала, к чему готовиться странам, помимо нестабильной инфляции.

По словам Лагард, в 2020-ых мировая экономика столкнулась с такими серьёзными вызовами, которые оказались сопоставимы с давлением, приведшему к “экономическому национализму” и краху мировой торговли в 1920-х годах, а в конечном итоге — к Великой депрессии. Она назвала три “самых страшных” фактора, повлиявших на это в последние годы:

эпидемия вируса COVID-19, которую Лагард назвала “самой страшной пандемией с 1920-х годов” и “экстремальным стресс-тестом” для денежно-кредитной политики стран,

война в Украине, который Лагард описала как “самый страшный конфликт в Европе с 1940-х годов”,

рост цен на энергоносители, который она назвала “самым страшным энергетическим шоком с 1970-х годов”.

Все эти проблемы, в сочетании с такими факторами, как нарушение цепочек поставок, по словам главы Европейского Центробанка “навсегда изменили мировую экономическую активность”. Она указала на “неудачи в глобальной торговой интеграции” и технологический прогресс, который был характерен как для 20-х годов прошлого века, так и для нынешних времён.

Впрочем, по словам Лагард, в 2020-х мир находит в более выгодном положении благодаря более удачной, по её мнению, денежно-кредитной политике. Как отметило издание Financial Times, цитируя главу Центробанка ЕС, столетие назад “центральные банкиры на собственном горьком опыте убедились, что привязка валюты к золоту и фиксированные обменные курсы “неэффективны во времена глубоких структурных изменений”, поскольку они подталкивают мир к дефляции, подпитывая “экономическое недомогание” и способствуя “циклу экономического национализма”.

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Сегодняшние инструменты центральных банков по сохранению ценовой стабильности, по мнению Лагард, оказались более эффективными, однако она предостерегла мировое сообщество от “самоуспокоения”. В ближайшее время настоящим “испытанием для центральных банков”, по словам главы Центробанка ЕС, могут стать и возможные неудачи в процессе глобализации, и частичный распад глобальных цепочек поставок, и набирающее обороты на глобальном влияние таких технологических гигантов, как Google, которые она назвала “суперзвездными компаниями”, и быстрое развитие искусственного интеллекта.

В таких условиях, по словам Лагард, в денежно-кредитной политике стран остаётся слишком высокая степень “неопределенности”, которой необходимо научиться “лучше управлять”.

Согласно оценке главы Центробанка ЕС, глубокие сдвиги в мировой экономике “могут сделать инфляцию нестабильной на долгие годы вперед”. Это, как отметило агентство Reuters, “затруднит усилия по контролю цен”. Тем не менее, наилучшей стратегией для центробанков в таких условиях Лагард по-прежнему считает ” сохранение режимов таргетирования инфляции”.

“Если мы вступим в эпоху, когда инфляция будет более нестабильной, а передача денежно-кредитной политики более неопределенной, сохранение глубокой привязки к ценообразованию будет иметь важное значение”, — процитировало Лагард Reuters.

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