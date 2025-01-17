Снимет ли Трамп санкции с России? В его штабе назвали два пути в решении украинского конфликта

Опубликовано: 17.01.2025 08:21 , Обновлено: 17.01.2025

Советники избранного президента Дональда Трампа уже приступили к разработке широкомасштабной стратегии санкций, которые могли бы помочь достичь дипломатического соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Журналисты Telegraf.news разобрались, о чем может идти речь и идёт ли там речь о снятии ограничений.

Напомним, что администрация Байдена в прошлую пятницу ввела “самые разрушительные санкции” в отношении возможных торговых сделок с российской нефтью любой западной державой. Этот шаг вызвал открытый вопрос о том, как Трамп относится к этим мерам, учитывая его приверженность скорейшему прекращению войны в Украине.

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На самом деле, по данным агентства Bloomberg, в штабе Дональда Трампа конкурируют две противоположные идеи. Первая - ослабление санкций в отношении российских компаний, торгующих и добывающих нефть. Вторая - усиление санкций для оказания большего давление на Кремль.

Так, например, Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на пост министра финансов, заявил в этот четверг, 16 января, что поддерживает ужесточение санкций в отношении российской нефтяной промышленности, чтобы положить конец войне на Украине.

“Я буду на 100% поддерживать ужесточение санкций, особенно в отношении крупных российских нефтяных компаний”, - заявил Скотт Бессент во время слушаний в Сенатском комитете.

“Я считаю, что санкции были недостаточно жесткими”, - сказал Бессент о предпринимаемых усилиях, добавив, что подозревает, что администрация Байдена боялась повышения цен на энергоносители в США во время избирательной гонки, и потому не хотела вводить более жёсткие санкции.

А на слушаниях по его утверждению в должности госсекретаря США в среду республиканец Марко Рубио назвал санкции “ключевым рычагом воздействия”, который может привести к мирному урегулированию.

Тем не менее, агенство Bloomberg утверждает, что планы команды Трампа находятся на ранней стадии разработки и в конечном итоге зависят от самого избранного президента. На прошлой неделе сам Трамп заявил, что готовится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Советники же Трампа после прихода к власти в конечном счете будут ломать голову над тем же вопросом, что и администрация Байдена, — как избежать серьезных сбоев в поставках и ценах на рынке нефти из-за санкций Вашингтона в отношении трех крупнейших мировых производителей.

Еще одной важной задачей станет способ найти правильный баланс между использованием инструментов экономического давления и стремлением сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

По словам анонимных участников команды Трампа, там опасаются, что более агрессивная политика в отношении России может повлечь вторичные санкции уже в отношении европейских грузоотправителей, а также азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии.

Ранее Telegraf.news писал, что с прекращением транзита через Украину у российской газонефтяной компании «Газпром» на данный момент остался только один из четырёх ранее действующих газопроводов в Европу. Несмотря на то, что компания в последние годы наращивает экспорт в Китай и торговлю сжиженным природным газом, по словам литовского эксперта Центра геополитики и исследований безопасности Саулюса Римутиса, это не компенсирует потерянные рынки в Европе.

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