"У меня есть несколько идей" - Премьер Италии Мелони выдала российским пранкерам, что на самом деле думает про Украину

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Опубликовано: 01.11.2023 21:16 , Обновлено: 01.11.2023

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообщалась с российским пранкерами, Вованом и Леуксусом, один из которых представился президентом Комиссии Африканского союза. В беседе итальянская политик призналась, что "очень устала" от войны в Украине.

А затем заявила, что у нее есть несколько идей в запасе о том, как “найти выход”.

[info_b]Запись разговора была опубликована на канадской платформе видеохостинга Rumble. Офис главы итальянского правительства Мелони подтвердил, что она была “введена в заблуждение” телефонным звонком двух российских пранкеров, который состоялся 18 сентября.

Согласно сообщениям итальянской прессы, звонили два российских комика-пранкера, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Ранее их обвиняли в связях с российскими спецслужбами, хотя нет никаких доказательств приведено не было.[/info_b]

“Со всех сторон ощущается большая усталость, - призналась Мелони, говоря о войне России на Украине. - Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход”.

“Контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось … Оно не изменило ход конфликта. И все понимают, что [он] может продлиться много лет, если мы не найдем решения. Украинцы делают то, что они должны делать, и мы пытаемся им помочь”, - рассказала премьер Италии.

По словам Мелони, главная проблема заключается в том, чтобы “найти выход, приемлемый для обеих сторон, не нарушая международного права…” “У меня есть несколько идей о том, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы выложить их на стол”, - заявила она.

Публично Мелони всегда была непоколебима в своей поддержке Украины, и эта позиция была подтверждена источниками, на которые ссылалась итальянская пресса в среду.