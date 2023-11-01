Арестович пошел в президенты Украины и пообещал договориться с Россией и "коллективным Западом"

Опубликовано: 01.11.2023 20:23 , Обновлено: 04.07.2024

Алексей Арестович, который уехал из Украины, по сообщениям некоторых украинских СМИ (но это не точно), после того, как стал активно критиковать президента Владимира Зеленского, заявил, что будет баллотироваться в президенты. А заодно поделился своей предвыборной программой.

Он пообещал ввести “чрезвычайное положение” в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике, финансах. По его словам, он так решил добиться сокращения процедур и ускорения развития.

[info_b]Согласно законам Украины, после объявления военного положения в Украине (Указ Президента №6422 от 24.02.2022) запрещается проводить выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления. Однако сам Владимир Зеленский не исключил такой возможности теоретически. В то же время, согласно последнему опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 30 сентября по 13 октября, украинцы не хотели бы проводить выборы во время войны. 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны.[/info_b]

“На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах Обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации: вводим подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. Выпускаем мужчин за границу - с условием возвращения в случае призыва”, - пообещал Алексей Арестович.

По его словам, он на посту президента согласится на вариант Кисенджера и “коллективного Запада”, при котором Украину возьмут в НАТО, а она откажется от войны за освобождение оккупированных на момент вступления территорий, пообещав добиваться их возвращения только политическим путем.

Также он пообещал запустить аудит страны “в исполнении кого-то из Большой Четверки”, передает издание “Страна”.

В планах у Арестовича: снизить ставку рефинансирования, чтобы удешевить кредита для украинских производителей, реформировать налоги в сторону упрощения.

Ранее Телеграф писал, что Алексей Арестович раскритиковал решения властей Украины и Владимира Зеленского. Бывший советник Офиса президента Украина Алексей Арестович заявил, что ситуация для украинских войск на фронте сложилась критической. При этом вину он возложил на “систему”.

«Ситуация трагична» — Арестович предсказал большое отступление украинцев и потерю города

Тем временем, американский журнал Time опубликовал большую статью, где рассказал, какие настроения царят в Офисе Владимира Зеленского. Оказалось, что там не все могут рассказать правду президенту Украины.

«Он обманывает себя» — Советники боятся сообщить Зеленскому, что Украина не выигрывает войну — Time