"Он обманывает себя" - Советники боятся сообщить Зеленскому, что Украина не выигрывает войну - Time

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Опубликовано: 30.10.2023 19:40 , Обновлено: 04.07.2024

Американский журнал Time опубликовал большую статью, где рассказал, какие настроения царят в Офисе Владимира Зеленского. Оказалось, что там не все могут рассказать правду президенту Украины.

Несмотря на недавние неудачи ВСУ на поле боя (широко разрекламированное контрнаступление ни к чему не привело), Владимир Зеленский не намерен прекращать борьбу или добиваться какого-либо мира, говорят люди из его окружения, сообщил Time.

Его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась до такой степени, что беспокоит некоторых из его советников. “Он обманывает себя, - разочарованно рассказал один из его ближайших помощников. - У нас нет других вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это”.

Упрямство Зеленского, по словам некоторых его помощников, нанесло ущерб усилиям их команды по выработке новой стратегии, нового послания. Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался запретным: возможность заключения мирного соглашения с русскими.

[info_b]Судя по недавним опросам, большинство украинцев отвергли бы такой шаг, особенно если бы он повлек за собой потерю какой-либо оккупированной территории.[/info_b]

Владимир Зеленский также по-прежнему выступает категорически против даже временного перемирия с Россией. “Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений”, - заявил Владимир Зеленский.

“Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере тех, кто хочет покончить с этим любой ценой. Но для меня это проблема, потому что у нас осталась эта взрывоопасная сила. Мы только задерживаем его детонацию”, - рассказал президент Украины.

Поэтому Украина усилено готовится к войне зимой. Осознавая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Наступающие холода также затруднят продвижение войск. Но Зеленский отказался принять это:

“Заморозить войну для меня означает проиграть ее”.

Его помощники предупредили старшего журналиста Time Саймона Шустера, что следует ожидать серьезных изменений в их военной стратегии и серьезной перетряски в команде президента. По их словам, по крайней мере, один министр и один из старших генералов будут сняты с должностей, чтобы возложить ответственность за неудачное контрнаступление.

“Мы не движемся вперед”, - говорит один из ближайших помощников Зеленского. Некоторые командиры на передовой, продолжает он, начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента: “Они просто хотят сидеть в окопах и удерживать оборону… Но мы не можем выиграть войну таким образом”.

При этом Зеленский периодически даёт приказы, которые никак не связаны с реальностью. В какой-то момент в начале октября 2023 года политическое руководство в Киеве потребовало проведения операции по “возвращению” города Горловка (город-спутник Донецка) стратегического форпоста на востоке Украины, который русские удерживали и яростно защищали почти десять лет. Ответ пришел обратно в виде вопроса: с чем?

“У них нет ни людей, ни оружия”, - говорит офицер. - Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?”.

Ранее Телеграф сообщил, что Бывший советник Офиса президента Украина Алексей Арестович заявил, что ситуация для украинских войск на фронте сложилась критической. При этом вину он возложил на “систему”.

«Ситуация трагична» — Арестович предсказал большое отступление украинцев и потерю города