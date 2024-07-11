У поляков спросили, хотят ли закрыть ещё переход на границе с Беларусью? Вот, что ответили

Опубликовано: 11.07.2024 11:54 , Обновлено: 11.07.2024

Большинство поляков заявили, что будут согласны с закрытием железнодорожного пункта пропуска на границе с Беларусь. Такие данные опубликовала организация IBRiS на основании опроса, проведенного в июле.

Такое возможное решение Варшавы подержали 71,8% поляков. 13,2% высказались против, а 15,1% затруднились с ответом.

Ранее в польских СМИ прямо заявили, что путем блокирования границы для товаров, идущих из Беларуси и через нее транзитом, власти Польши хотят убедить Китай оказать давление на Россию и Беларусь. В польских СМИ утверждают, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал этот вопрос во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в июне. Речь идёт об остановке потока нелегальных мигрантов через границ ус Беларусью.

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При этом ранее глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что ограничения будут распространяться на товары, а не на простых белорусов.

Тем временем, издание Interia сообщило, что польские таможенники отвергли заявления, что 10 июля закрыли временно переход для грузовиков на участке “Кукурыки”-“Козловичи”.

“Таможенная и налоговая служба проверяет перевозимые товары на предмет соответствия действующим польским и европейским нормам, что влияет на количество грузовиков, оформленных на грузовом пограничном переходе Кукурыки-Козловичи с терминалом в Корощине и пассажирском пограничном переходе в Тересполе”, - пояснил представитель местной таможни.

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Он добавил, что из-за введения новых санкций в отношении Беларуси количество грузовиков, растаможенных на границе в Корощине, уменьшилось, но граница не перекрыта.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 4 июля вступили в силу новые санкции ЕС. На границе из Польши в Беларусь перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляют возврат НДС (tax-free). Судя по сообщениям пересекающих границу, многих разворачивают и отправляют сдавать покупки обратно. В тематических чатах творится полная неразбериха.

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В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Правительство уже подготовило “комплекс ответных асиметричных мер” на санкции Евросоюза (ЕС). По словам дипломата, планируемые рестрикции усложнят работу “субъектов из недружественных стран”.

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