«Шмонают вовсю» — Поляки запретили белорусам вывозить товары из страны. Что происходит на границе?

Опубликовано: 04.07.2024 16:04 , Обновлено: 04.07.2024

4 июля вступили в силу новые санкции ЕС. На границе из Польши в Беларусь перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляют возврат НДС (tax-free). Судя по сообщениям пересекающих границу, многих разворачивают и отправляют сдавать покупки обратно. В тематических чатах творится полная неразбериха.

Согласно новым ограничениям, которые Евросоюз ввёл в отношении Беларуси, теперь физлицам можно вывозить из Польши только продукты и лекарства для личного пользования. Товары, так называемого, двойного назначения, а также предметы роскоши перевозить через польско-белорусскую границу запрещено.

“Шмонают во всю. Смена сказала, что 14-ый пакет санкций, безтоварный въезд”. Обратно в Польшу разворачивают всех. Там список на 200+ листов, лишь пару наименований проходных”, — поделился ситуацией на границе один из участников тематического приграничного чата.

Например, под запрет на ввоз попали некоторые продукты питания, которые условно можно отнести к тем самым “предметам роскоши” — икра и разные виды трюфелей. Кроме того, отныне не получится провезти через границу ковры, кухонные приборы, инструменты для маникюра, звукозаписывающую аппаратуру, фотоаппараты, камеры и проекторы. Важно: во всех этих случаях товары должны быть дороже 1 тысячи евро. Если, например, ковёр или фотоаппарат стоит дешевле, по идее, проблем возникнуть не должно.

“Кто в Польшу едет, завезите им калькулятор, чтобы посчитали, сколько они сами сейчас терять будут”, — поделился негодованием ещё один из участников чата.

В постановлении говорится, что под запрет экспорта из ЕС попали товары стоимостью свыше 300 евро за единицу, если не указано иное (как, например, в случае с фотоаппаратом). Все моменты прописаны в санкционных документах. Как эти требования будут применяться на практике, пока неизвестно. Подробные пояснения по этому поводу Госпогранкомитет Беларуси, равно как и польские власти, пока не давали.

“Пишут, что только аптека и продукты питания, порошки — короче, мелочь всякая. Остальное на разворот. С ноутбуком точно развернули, есть инфа. Но конкретно, что можно, что нельзя, никто не знает пока”, — прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе ещё один очевидец.

[info_b]Полный текст постановления Евросоюза и список запрещённых к ввозу в Беларусь товаров можно посмотреть на официальном сайте, то есть здесь.[/info_b]

Напомним, 29 июня Совет Евросоюза ввёл новый пакет санкций в отношении Беларуси. Он предусматривает ряд ограничений, которые до этого затронули Россию. Теперь из Республики запрещено вывозить золото, алмазы, гелий, уголь и нефть. Также нельзя экспортировать в Беларусь товары и технологии для нефтепереработки и сжижения природного газа.

В новом пакете санкций Евросоюз [link href=“https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2024/06/29/belarus-involvement-in-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-new-eu-restrictive-measures-target-trade-services-transport-and-anti-circumvention/” target=“_blank” rel=“noopener”] распространил [/link] ограничения на перемещение грузов автотранспортом, включая полуприцепы и прицепы, которые зарегистрированы в нашей стране. Также власти ЕС ввели запрет на экспорт в Республику технологий и товаров морского судоходства, а также предметов роскоши.

Евросоюз запретил предоставлять Беларуси IT-услуги и вывозить из страны «предметы роскоши»