Польша начала усиленную проверку поездов из Беларуси? На границе возник затор

Опубликовано: 03.07.2024 20:44 , Обновлено: 03.07.2024

Польские СМИ сообщили, что в связи с проведенными "проверочными мероприятиями" во вторник, 2 июля, в Малашевичах (железнодорожный узел недалеко от Тересполя, который граничит с Брестом) возникли "временные трудности" с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

“В настоящее время мы принимаем меры по расчистке дорожного движения”, - сообщили в Национальной налоговой администрации Польши. В то же время там уточнили, что осуществляемая им деятельность основана на применимых положениях ЕС и национального законодательства.

Так называемый «сухой порт» в Малашевичах является ключевым узлом, в частности, для поставок товаров транзитом через Беларусь из Китая. На данный момент нет официального подтверждения, была ли это одиночная акция польских таможенников или начало обещанных усиленных проверок всех поездов.

“Проверки, которые состоялись вчера, действительно были детальными проверками. Однако я не знаю, будут ли продолжать проводиться такие проверки. На данный момент движение транспорта в этом таможенном отделении [в Малашевичах] уже расчищено и проводится оформление, как это было в понедельник”, - сообщил пресс-секретарь Палаты налогового администрирования в Люблине Михал Дерусь для польского телевидения.

Ранее Telegraf.news сообщил, что польские власти готовятся ввести серьёзные изменения на одном из крупнейших железнодорожных терминалов на границе Беларусью — в Малашевичах Люблинского воеводства. Они планируют ужесточить там проверки и ввести “очень детальный контроль”. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, ссылаясь на собственные анонимные источники во властных коридорах в Варшаве.

Польские СМИ не скрывают, что цель таких действий не столько поиск контрабанды или нарушений в поездах, следующих транзитом через Беларусь в ЕС, а давление на власти Беларуси, чтобы те остановили поток нелегалов, которые периодически штурмуют границу Польши.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, затронул этот вопрос, посетовав на то, что миграционный кризис соседние с Беларусью страны «используют, чтобы придавить нас на Западе».

Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена собственными силами «ловить» и сдерживать поток мигрантов и не позволит «использовать миграционные потоки против Беларуси».

Польша подготовила нововведения на пропускном пункте на границе с Беларусью. Что изменится?