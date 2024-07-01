В МИД Беларуси пообещали ужесточить импорт из ЕС в ответ на недавние санкции и предрекли "новый миропорядок"

Опубликовано: 01.07.2024 17:54 , Обновлено: 01.07.2024

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Правительство уже подготовило "комплекс ответных ассиметричных мер" на санкции Евросоюза (ЕС). По словам дипломата, планируемые рестрикции усложнят работу "субъектов из недружественных стран".

“Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное – полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Чем раньше евробюрократы это поймут, тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению”, - заявил Глаз, его слова привели на сайте МИД.

По видению дипломата, новые санкции для Беларуси - это “совершенно проходной этап”. У белорусского Правительства “много планов развития, активно работает экономика” и “очень много дел и проектов”, отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Среди прочего это, продолжил Глаз, “серьезные зарубежные визиты” и запуск “значимых кооперационных программ” со странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

“На этом фоне попытки руководства ЕС своими незаконными санкционными пакетами остановить наше развитие выглядят немного комично. Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт прежде всего европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз”, - убежден представитель МИД.

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И при таких подходах, продолжил он, вряд ли Евросоюз сможет “претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке”.

Представитель МИД рассказал, что “ответные ассиметричные меры” белорусской стороны будут связаны с “ужесточением условий импорта” и работы в Республике “субъектов из недружественных стран”.

Глаз дополнил, что вина за “данные шаги” лежит на руководстве ЕС, так как они инициировали санкции. “Хотя по-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам”, - заявил пресс-секретарь МИД.

Ранее Telegraf.news сообщал, что страны ЕС договорились ввести новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщило в аккаунте Х бельгийское председательство в Совете ЕС, новые рестрикции вводят для “усиления мер борьбы с обходом санкций”, связанных с войной России и Украины.

Страны ЕС договорились ввести новые санкции в отношении Беларуси — МИД Бельгии