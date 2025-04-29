Опубликовано: 29.04.2025 10:10 , Обновлено: 29.04.2025

Либеральная партия Канады под руководством нового лидера Марка Карни сохранила власть по итогам выборов, прошедших в понедельник, 28 апреля. Однако либералы не смогли получить желанное правительство большинства, которое, по их задумке, должно было укрепить позиции Карни на непростых переговорах с президентом США Дональдом Трампом по поводу тарифов.

По предварительным данным (подсчёт голосов ещё продолжается), либералы лидировали или были избраны в 167 из 343 избирательных округов (мест) в Палате общин. Их основные соперники — Консервативная партия во главе с Пьером Пуальевром — получили 145 мест. Для большинства необходимо было выиграть 172 округа, что позволило бы править без поддержки малых партий.

«Наши старые отношения с Соединёнными Штатами, отношения, основанные на неуклонно растущей интеграции, закончились, — заявил Марк Карни в своей победной речи в Оттаве. — Система открытой глобальной торговли, основанная Соединёнными Штатами, система, на которую Канада опиралась со времён Второй мировой войны, система, которая, хоть и не была идеальной, но десятилетиями помогала обеспечивать процветание нашей стране, закончилась».

Он назвал это «трагедиями», но также «нашей новой реальностью», предупредив, что грядущие месяцы будут «сложными» и потребуют «жертв».

Победа либералов стала заметным «камбэком». Ещё в январе они отставали от консерваторов на 20 процентных пунктов, до ухода Трюдо и усиления угроз со стороны Трампа.

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Шачи Керл, президент социологической фирмы Angus Reid Institute, назвала агентству Reuters три фактора, сыгравших на руку Карни:

Фактор «кто угодно, только не консерваторы». Фактор трамповских тарифов и других угроз. Уход Трюдо, позволивший левоцентристским и традиционным либеральным избирателям вернуться к партии.

Сами консерваторы выступили сильнее, чем ожидалось, но победить не смогли. Их лидер Пьер Пуальевр признал поражение и пообещал, что его партия будет «контролировать правительство» меньшинства. Он сконцентрировался в кампании на внутренних проблемах Канады («сломанной» страны), таких как стоимость жизни, преступность и жилищный кризис.

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Угрозы со стороны президента США сыграли на руку Карни, вызвав волну патриотизма в Канаде, сообщил источник.

«Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп пытается сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдёт», — заявлял Карни в ходе кампании.

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Сам Трамп не остался в стороне: на прошлой неделе он снова пригрозил 25% тарифом на канадские авто, а ранее допускал использование «экономической силы» для превращения Канады в 51-й штат. Даже в день выборов Трамп вновь опубликовал в соцсетях пост с призывом-предложением канадцам стать «заветным 51-м штатом».

Напряжённость с США, как отметило Reuters, привела к тому, что сторонники левой Новой демократической партии (NDP) и сепаратистского Квебекского блока перешли на сторону либералов. Лидер NDP Джагмит Сингх проиграл выборы в своём округе и заявил о планах уйти с поста лидера партии.

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