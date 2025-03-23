Может ли Канада вступить в ЕС? Опросы и дискуссии политиков раскрыли неожиданную возможность

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Опубликовано: 23.03.2025 12:35 , Обновлено: 23.03.2025

Разговоры о том, что Канада может стать частью другого государственного образования начал президент США Дональд Трамп. Он успел неоднократно оскорбить жителей страны, назвав ее 51-м штатом США, а премьера - губернатором. Тем неожиданнее стали результаты опроса канадцев, хотели бы они стать частью ЕС. Мало того, гипотетическая возможность для этого вполне существует.

Ещё до возвращения Дональда Трампа в Белый дом журнал The Economist опубликовал статью о том, почему Канаде было бы выгодно вступить в Европейский союз (ЕС) и почему 27 европейским странам было бы выгодно принять Канаду в свои ряды. После вступления американского миллиардера в должность президента США, разговоры о европейской альтернативе для Канады только стали популярнее.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный в Канаде, показал положительное отношение не только к самому существованию ЕС, но и гипотетическому вступлению американской страны в ее состав.

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В опросе в феврале, устроенном социологической исследовательской компанией Abacus Data, участвовали 1500 канадцев. Результаты показали, что большинство жителей северной страны считают Евросоюз важнейшим партнером на ближайшие 3–5 лет, а большая часть респондентов поддержала бы вступление Канады в блок. 46% участников социсследования поддержали идею вступления. 29% респондентов “скорее согласились бы”. Еще четверть не смогли выразить четкую позицию.

Сторонники этой идеи уверены, что богатые минеральные и энергетические ресурсы Канады внесут значительный вклад в экономику ЕС. А Канада, в свою очередь, получит выгоды от открытого рынка ЕС, а также от доступа к людским и интеллектуальным ресурсам Старого континента. Тем более, что и Канада, и ЕС придерживаться одних демократических и социальных ценностей.

Кажется, в Евросоюзе совсем не против обсудить такую неожиданную идею. “Мы гордимся результатами этого опроса. Они показывают привлекательность Европейского союза и тот факт, что очень большая часть граждан Канады положительно относится к ЕС и его ценностям”, — заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Канада - часть ЕС. А так можно?

В настоящее время, согласно статье 49 Договора о Европейском союзе, государствами-членами могут стать только “европейские страны”. Но тут есть нюанс. Нет никаких точных критериев для определения того, что из себя представляет собой «европейская страна». Конечно, можно ссылаться на географические границы. Как только быть с Кипром?

Кипр, географически расположенный в Западной Азии, входит в Евросоюз. В данном случае речь скорее идёт о культурной и политической идентичности с Европой. Например, африканскому Марокко было отказано в статусе кандидата на вступление в ЕС, хотя эту страну отделяют от ЕС считанные километры (14,3 км в само узком месте Гибралтарского пролива).

Та же Турция, получившая такой статус, имеет, по крайней мере, некоторую территорию, которую можно считать европейской, но за двадцать лет она так и не приблизилась к полноправному членству в ЕС. Что уж говорить об Украине.

Чисто теоретически, единственным препятствием на пути Канады в ЕС может стать правило единогласного решения всех стран-членов союза. Если все одобрят, то почему бы и нет.

А пока в начале марта, в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли подтвердила свое намерение тесно сотрудничать с европейцами для противодействия экономическому давлению США.

Одним из наиболее важных событий станет ратификация Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Канадой и Европейским союзом (CETA) оставшимися десятью государствами-членами ЕС. Настоящее соглашение действует с 2017 года. и обеспечило значительный рост торговли — торговля товарами к настоящему времени увеличилась на 65%, а торговля услугами — почти на 73%.

Полная же ратификация обеспечит долгосрочную безопасность канадскому бизнесу, предотвратив потенциальную политическую нестабильность, которая может повлиять на экономические отношения.

Кстати, новый премьер Канады Марк Карни для своего первого зарубежного визита выбрал именно Европу, где встретился с президентом Франции Макроном.

Ранее Telegraf.news писал, что Марк Карни, бывший глава центрального банка Канады, был избран лидером Либеральной партии страны, а значит станет и премьер-министром. Об этом стало известно 10 марта. В своей речи он пообещал, что Канада никогда не станет частью США и победит в торговой войне, развязанной Дональдом Трампом.

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