"Хотят наши природные ресурсы" - Будущий премьер Канады пообещал победить Трампа в торговой войне

Опубликовано: 10.03.2025 09:30 , Обновлено: 10.03.2025

Марк Карни, бывший глава центрального банка Канады, был избран лидером Либеральной партии страны, а значит станет и премьер-министром. Об этом стало известно 10 марта. В своей речи он пообещал, что Канада никогда не станет частью США и победит в торговой войне, развязанной Дональдом Трампом.

“Америка - это не Канада. И Канада никогда, ни в коем случае не станет частью Америки, - заявил Карни своим сторонникам. - В США здравоохранение — это большой бизнес, в Канаде — это закон. США — это плавильный котел наций, в Канаде — мозаика”.

По его словам, в отношениях Канады и США начались “темные дни, вызванные страной, которой канадцы больше не могут доверять”.

“Мы не просили об этой драке (…) В торговле, как и в хоккее, побеждает Канада. Но эта победа будет нелегкой, - сказал Карни, комментируя шаги США в отношении Канады и введение ответных пошлин. - Есть человек, который хочет ослабить нашу экономику, — это Дональд Трамп. Мы не можем позволить ему добиться успеха”.

“Американцы хотят наши природные ресурсы, воду, землю, страну. Никогда», — сказал Карни.

Новый лидер либералов в Канаде поблагодарил своего предшественника, подчеркнув, что Джастину Трюдо удалось «объединить силу и сострадание в борьбе за Канаду».

В свою очередь, уходящий премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что он “чертовски гордится” наследием своего правительства.

И он также предупредил об опасном времени для страны. “Сейчас наступили момент, определяющий судьбу нации. Демократия - это не данность. Свобода - это не данность. Даже Канада - это не данность”, - сказал он своим сторонникам.

Ещё один бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен, выступая перед собравшимися представителями Либеральной партии заявил, что Трамп объединил канадцев “как никогда раньше”, и в шутку призвал его в качестве благодарности вручить ему высшие награды страны.

“то один старик,то другой. Прекратите эту чепуху. Канада никогда не присоединится к Соединенным Штатам, - заявил он под бурные аплодисменты. - Никто не заставит нас покориться, потому что Канада была и останется лучшей страной в мире”.

Почему Трамп развязал торговую войну с Канадой?

В свою очередь, президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что тарифы на некоторые товары из Канады и Мексики, запланированные на 2 апреля, “могут вырасти” ещё больше.

В интервью, которое транслировалось на канале Fox News в программе “Воскресное утро с Марией Бартиромо”, Трамп сказал, что взаимные пошлины вступят в силу 2 апреля, а месячная отсрочка, предоставленная Мексике и Канаде, была “небольшой передышкой”.

В феврале Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для соседних с Соединенными Штатами стран. Они были отложены на месяц. Затем снова введены в силу. Однако в четверг глава Белого дома снова изменил курс, приостановив действие тарифов на мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие договора о свободной торговле USMCA, до апреля.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в программе ABC News “На этой неделе” сказал, что тарифные маневры Трампа стали частью “войны с наркотиками, а не торговой войны”, направленной на ограничение потока фентанила в Соединенные Штаты.

“Губернатор” Трюдо

С момента своего выступления в должность президента США Дональд Трамп несколько раз оскорблял премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канадцев. Но власти северной страны старались оставаться в рамках приличий в своих ответных речах.

Трамп несколько раз высказывал предположение, что Канада должна войти в состав США и что премьер-министр Трюдо мог бы стать губернатором 51-го канадского штата. Одним из последних таких выпадов стало заявление Трампа, сделанное вскоре после почти часового телефонного разговора с канадским премьером. Президент США в соцсети Truth написал, что он сказал “губернатору Джастину”, что его “Слабая пограничная политика” стала причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Оттавой”.

Тем временем министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в среду обрушилась на Трампа из-за его заявления о том, что Канада является “51-м штатом Америки”, заявив, что она “очень серьезно относится к его замечаниям”.