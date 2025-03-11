Трюдо, покидая кресло премьер-министра Канады, унёс его с собой и показал язык

Опубликовано: 11.03.2025 14:31 , Обновлено: 11.03.2025

Уходящий премьер-министр Канады Джастин Трюдо оригинально попрощался с Палатой общин. Политик покинул зал заседаний, прихватив с собой кресло, которое он занимал, и показав язык.

Этот момент зафиксировали фотографы агентства Reuters.

На снимке видно, как Трюдо, держа в руках кресло, смотрит в камеру и демонстрирует провокационный жест.

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста премьер-министра в январе 2025 года после десяти лет пребывания в должности. Такое решение он принял на фоне резкого падения рейтингов политика. Как отмечало издание New York Post, Трюдо понял, что «не сможет победить на следующих выборах».

Напомним, в феврале этого года экс-президент США Дональд Трамп в полушутливой форме предложил Трюдо включить Канаду в состав Соединённых Штатов на правах 51-го штата (при этом оставить той свой гимн, который ему очень понравился), чтобы избежать уплаты 25-процентных американских пошлин. Однако тогда Трюдо исключил подобную возможность.

Марк Карни, ранее возглавлявший Центробанк Канады, 10 марта был избран лидером правящей Либеральной партии Канады. Он станет следующим главой правительства. Будущий премьер уже успел сделать заявление, подчеркнув, что Канада «ни в каком виде» не станет частью США.

Более того, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Карни пообещал победить Трампа в этой торговой войне.

«Хотят наши природные ресурсы» — Будущий премьер Канады пообещал победить Трампа в торговой войне