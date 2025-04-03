"Они нас обдирают" - Трамп ввёл в США режим ЧП и объявил "всемирную" торговую войну

Опубликовано: 03.04.2025 07:43 , Обновлено: 03.04.2025

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввёл в стране режим чрезвычайного положения и объявил о введении базового 10-процентного тарифа на весь импорт. В отношении десятков торговых партнёров, которые, по мнению Трампа, выстраивают "несправедливые отношения" с США, президент анонсировал более высокие тарифы, фактически объявив всему миру "торговую войну".

Согласно заявлению Администрации Белого дома, всеобщий 10-процентный тариф на все импортируемые иностранные товары начнут действовать с 5 апреля, дополнительные “взаимные” пошлины в отношении ещё порядка 60 стран - с 9 апреля.

Для того, чтобы ввести такие жёсткие экономические барьеры, которые не были столь строгими со времен Великой депрессии 1930-х годов, Трампу пришлось объявить в стране чрезвычайное положение в стране. Закон 1977 года дает президенту достаточно широкие полномочия по регулированию импорта. Однако, Трамп стал первым американским президентом, который использовал этот закон для оправдания повышения ввозных пошлин.

“Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли, насиловали и грабили близкие и далекие страны, как друзья, так и враги”, — аргументировал столь жёсткие меры Трамп во время выступления в Белом доме.

Представители Белого дома заявили, что “устойчивый дефицит” торгового баланса США, который в прошлом году достиг рекордных 1,2 трлн долларов, “представляет собой чрезвычайную ситуацию национального масштаба”, которая, по их мнению, “разрушает производственный потенциал США” и ей оборонно-промышленную базу.

По данным Politico, теперь импорт из стран, которые считаются основными торговыми партнёрами США, будут облагаться следующими пошлинами:

Китай - 34%,

Индия - 26%,

Южная Корея - 25%,

Япония - 24%,

страны Европейского союза - 20%,

Камбоджа - 49%,

Вьетнам - 46%.

Пошлины, введённые в отношении двух последних стран, как пояснили экономические обозреватели, фактически станут ударом по тому же Китаю, который в последнее время поставлял товары через эти и другие страны в попытке обойти предыдущие раунды пошлин США, введенных за последние семь лет.

Канады и Мексики, кстати, в списке нет. Как пояснили представители Белого дома, в отношении них в прошлом месяце уже были введены 25-процентные пошлины, что руководство страны пока считает достаточным. Впрочем, в Администрации Трампа не исключили, что в будущем ситуация может измениться.

“Золотой век Америки”?

Говоря о повышении пошлин в отношении европейских товаров, Трамп назвал ЕС “очень жесткими торговцами”, а введённые США тарифы в отношении их продукции - “здравомыслящими” и “взаимными”, указав на то, что данная мера является ответом на уже действующие пошлины в отношении некоторых американских товаров в Европе.

“Знаете, вы думаете о Евросоюзе, как об очень дружелюбном партнёре. Но они нас обдирают. Это так грустно видеть. Это так жалко”, — заявил Трамп, назвав день фактического объявления торговой войны всему миру “одним из самых важных дней в истории Америки и выразив мнение о том, что теперь начнётся “действительно золотой век Америки”.

[info_b]Сами европейцы категорически отвергают точку зрения Трампа о том, что они дискриминируют американский бизнес. Согласно данным Всемирной торговой организации, на которые сослалось Politico, фактически более 70% американского импорта в ЕС не облагаются вообще никакими пошлинами. В пересчете на торговлю тарифы ЕС в среднем составляют всего 2,7%.[/info_b]

По мнению Трампа, введённые им пошлины обеспечат США рост, “которого вы никогда раньше не видели”. “Это будет нечто совершенно особенное”, — подчеркнул политик.

Как отметило издание The Guardian, Трамп ясно обозначил цели, которых он хочет достичь с помощью своих тарифов:

вернуть производство в США;

дать ответ на несправедливую, по его мнению, торговую политику других стран;

увеличить налоговые поступления в бюджет страны;

стимулировать меры по борьбе с миграцией и наркотрафиком.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что не хотела бы вводить ответные меры после введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на европейский алюминий. Но заверила депутатов Европарламента, что у ЕС есть “четкий план”.

«Бюрократическое чудовище» — Фон Дер Ляйен пообещала ответить Трампу на пошлины и рассказала, почему не хочет торговой войны