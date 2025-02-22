США пригрозили отключить Украину от Starlink - Reuters

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Опубликовано: 22.02.2025 08:26 , Обновлено: 22.02.2025

Представители США, участвующие в переговорном процессе с Украиной и Россией, пригрозили закрыть украинским военным доступ к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink Илона Маска. Такую информацию озвучило агентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников агентства, вопрос о дальнейшем доступе Украины к принадлежащей компании SpaceX спутниковой системе Starlink был поднят в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Предложенном им соглашение предполагало передачу США порядка 50% прав на ключевые редкоземельные минералы, которые есть в распоряжении Украины. Зеленский в минувшие выходные заявил, что этот документ не защищает интересы Украины и предложение отклонил.

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По данным Reuters, этот вопрос вновь был поднят в минувший четверг, 20 февраля, во время встреч спецпредставителя США по Украине Кейта Келлогга и Зеленского. Как рассказал один из источников агентства, осведомленных о ходе переговоров, но пожелавших остаться неназванными, в ходе встречи представители США заявили, что Украине “грозит неминуемое отключение поставок, если она не достигнет соглашения по критически важным минералам”.

“Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink станет огромным ударом”, - заявил источник.

Тем временем в пятницу, 21 февраля, Зеленский заявил, что команды США и Украины работают над соглашением, а Трамп и вовсе заявил, что ожидает его скорого подписания.

[info_b]Пока данную информацию ни официальный Киев, ни Белый дом или Министерство обороны США, ни сам Маск и его компания SpaceX, которая управляет Starlink, никак не комментировали.[/info_b]

Что произойдёт, если Украину отключат от Starlink?

Напомним, Илон Маск в феврале 2022 года оперативно поставил Украине тысячи терминалов Starlink, которые заменили собой службы связи, уничтоженные Россией в первые же дни войны. Самого Маска за это в Украине объявили чуть ли не героем, однако уже осенью 2022 года он внезапно ограничил доступ украинским военным к своему сервису, как утверждалось - за неуплату. Доступ к Starlink Маск всё-таки восстановил через какое-то время, но это ознаменовало изменение позиции Маска к действиям Киева в войне с Россией и сделало для всех очевидной сильную зависимость украинских военных от технологичной связи, предоставленной американцами.

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Мелинда Харинг, старший научный сотрудник Атлантического совета, заявила в комментарии Reuters, что Starlink до сих пор имеет решающее значение для эксплуатации беспилотников Украины, а ведь именно они являются ключевым элементом нынешней военной стратегии Украины в войне с Россией.

“Потеря Starlink изменит правила игры”, — заявила Харинг, отметив, что Украина теперь находится в паритете 1:1 с Россией по использованию беспилотников и артиллерийских снарядов. По её словам, Украина сейчас владеет широким спектром беспилотников, начиная от морских и разведывательных дронов до беспилотных летательных аппаратов большой дальности, но все они очень зависят от связи Starlink.

Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале февраля этого года Дональд Трамп предложил продолжить оказывать финансовую и военную помощь Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам, включая графит, уран, титан и литий — ключевой компонент аккумуляторов для электромобилей.

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Однако после того, как Зеленский на прошлой неделе отклонил подробное предложение США, между лидерами двух стран возникло очевидное политическое напряжение: в среду Трамп публично назвал Зеленского “диктатором без выборов” и заявил, что это Киев, а не Москва, развязал нынешнюю войну, а Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп попал в ловушку “российского пузыря дезинформации”.