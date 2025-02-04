Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам

Опубликовано: 04.02.2025 08:51 , Обновлено: 04.02.2025

Президент США Дональд Трамп Трамп предложил Украине финансовую и военную помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам, заявив о готовности заключить соответствующее соглашение.

Дональд Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Украиной, в рамках которого Киев поставлял бы Соединенным Штатам редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь. Об этом Трамп сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме, сообщило издание CBC.

По его словам, Украина готова к подобному сотрудничеству, а Вашингтон заинтересован в получении этих ресурсов.

«Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, за свои редкоземельные металлы и другие вещи», — заявил президент США.

Издание отметило, что пока неясно, имел ли он в виду исключительно редкоземельные элементы или более широкий список критически важных полезных ископаемых.

[info_b]Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Редкоземельные элементы необходимы для производства магнитов, используемых в электромобилях, мобильных телефонах и другой электронике. Эти ресурсы считаются стратегическими, так как их заменители пока отсутствуют. [/info_b]

По данным Геологической службы США, около 50 минералов имеют критическое значение для экономики и национальной безопасности страны, в том числе никель и литий. Украина располагает крупными месторождениями урана, лития и титана, хотя ни одно из них не входит в пятерку крупнейших в мире по объему, а у США есть собственные неиспользованные запасы этих и других важнейших минералов.

В Соединенных Штатах действует лишь один рудник по добыче редкоземельных металлов, а перерабатывающие мощности остаются ограниченными. Крупнейшим мировым производителем редкоземельных металлов и других критически важных минералов на данный момент является Китай.

Издание также сообщило со ссылкой на другие СМИ, что «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским американским лидерам в прошлом году, включал обсуждение возможного совместного использования стратегических полезных ископаемых.

Официальный Киев пока новые заявления Трампа никак не комментировал.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 3 февраля пригрозила президенту США Дональду Трампу “жёстким ответом”, если тот пойдёт на введение импортных пошлин на товары из Евросоюза.

Глава Еврокомиссии пригрозила Трампу «жёстким ответом» на обещанные пошлины на товары из ЕС