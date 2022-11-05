Илон Маск отключил 1300 спутниковых приемников ВСУ от Starlink. Что все это значит?

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Опубликовано: 05.11.2022 12:10 , Обновлено: 05.11.2022

Американская спутниковая сеть Starlink отключила 1300 приемников в Украине за неуплату. Это произошло после того, как Илон Маск пообещал, что его компания будет продолжать обеспечивать связью украинских военных даже за свой счет.

Ни Маск, ни SpaceX не ответили на запрос о комментариях, [link href=“https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/spacex-ukraine-elon-musk-starlink-internet-outage/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] телеканал CNN.

Отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, проинформированным о ситуации, как “огромная проблема” для украинских военных. По словам этого источника, терминалы были отключены из-за нехватки финансирования.

Отключение затронуло 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и которые использовались для операций, связанных с боевыми действиями. SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за поддержание связи с каждым из 1300 устройств, в результате чего общая стоимость к сентябрю составила почти 20 миллионов долларов, сообщил человек, проинформированный по этому вопросу. В конце концов, они больше не могли позволить себе платить, сказал источник.

Тем временем, министерство обороны США уже давно ведёт переговоры с Илоном Маском по поводу оплаты за связь для украинских военных. Переговоры между SpaceX и Министерством обороны США продолжаются, несмотря на заявление Маска о том, что SpaceX отклонила его запрос, по словам высокопоставленного представителя министерства обороны, сообщил американскц канал.

“Переговоры идут полным ходом. Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить”, - сказал CNN высокопоставленный чиновник Пентагона, добавив, что департамент стремится получить письменные обязательства, “потому что мы беспокоимся, что он передумает”.

В сентябрьском письме SpaceX в Пентагон говорилось, что в Украине насчитывается почти 20 000 терминалов Starlink. В то же время, по собственному признанию представителей SpaceX, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в том числе с помощью правительств США, Польши и Великобритании.

В письме также утверждалось, что эти источники также оплатили около 30% ежемесячного счета за связь.

В настоящее время SpaceX контролирует, где могут использоваться терминалы Starlink в Украине. Ранее уже сообщалось о перебоях в работе украинских подразделений вблизи линии фронта, когда они продвигались вперед и освобождали районы, удерживаемые Россией.