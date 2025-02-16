"Не готово защитить нас" - Зеленский не дал подписать соглашение с США о полезных ископаемых

Опубликовано: 16.02.2025 13:27 , Обновлено: 16.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности не дал подписать соглашение с США о передаче им около 50% прав на редкоземельные минералы. По его мнению, этот документ не защищает интересы страны. Министр финансов США Скотт Бессант считает иначе.

«Я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», - сказал Зеленский, [link href=“https://t.me/stranaua/186246” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] его слова Telegram-канал “Политика страны”.

Как [link href=“https://www.ft.com/content/b08b7258-7ae0-4bae-9499-e6d3183d5894” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] британская газета Financial Times (FT), украинская сторона пытается договориться о более выгодной сделке. По словам четырех источников издания, знакомых с переговорами между США и Украиной, Зеленский хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую привязаны к любой сделке по запасам полезных ископаемых. «И этой связи я пока в документе не вижу», - добавил он.

Кроме того, передала FT, украинский президент также заинтересован в том, чтобы другие страны, включая членов ЕС, вовлекли в будущее пользование природными ресурсами.

По словам источника газеты, знакомого с документом, в предложенной главой Минфина США Скоттом Бессантом и президентом Трампом сделке упоминали лишь о получении Соединенными Штатами украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь и не было никаких предложений об этой помощи в будущем. «Мы все еще ведем переговоры», — сказал Зеленский 15 февраля.

Трамп назвал сумму, которую хочет получить от Украины за счет редкоземельных металлов

Неназванный украинский чиновник в разговоре с FT сказал, что при рассмотрении деталей сделки “там ничего не было” о будущих гарантиях безопасности США. “Украинские чиновники спрашивали, как соглашение будет способствовать долгосрочной безопасности их страны, но им сказали только, что оно обеспечит американское присутствие на украинской территории. По словам этих людей, это был неопределенный ответ, который оставил ключевые вопросы без ответа”, - написала FT.

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Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Редкоземельные элементы необходимы для производства магнитов, используемых в электромобилях, мобильных телефонах и другой электронике. Эти ресурсы считаются стратегическими, так как их заменители пока отсутствуют.

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Что говорят о сделке в США

Бессант же охарактеризовал сделку как «экономическое соглашение» с Киевом, направленное на «дальнейшее переплетение наших экономик». Он заявил, что Администрация Трампа «будет стоять до конца [вместе с Киевом], увеличивая наши экономические обязательства», что якобы «обеспечит долгосрочный щит безопасности для всех украинцев» после окончания войны с Россией.

Глава американского Минфина Бессант настаивал, что одного лишь присутствия американцев, охраняющих месторождения полезных ископаемых, будет достаточно для сдерживания Москвы.

«Я считаю, что этот документ важен с точки зрения президента Трампа для скорейшего разрешения этого конфликта [с Россией] … Мы предоставим гарантии американской помощи народу Украины. Я считаю, что это очень сильный сигнал России о наших намерениях», - сказал американский чиновник.

Ранее Telegraf.news писал о предложении Трампа финансовой и военной помощи Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам. «Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, за свои редкоземельные металлы и другие вещи», — заявил в начале февраля американский президент.

Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам