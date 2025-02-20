Есть ли правда в скандальных заявлениях Трампа о Зеленском и Украине? Американские журналисты сопоставили факты

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Опубликовано: 20.02.2025 12:24 , Обновлено: 20.02.2025

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений об Украине и её президенте Владимире Зеленском - от утверждения о том, что это Киев развязал войну с Россией, до "Зеленского-диктатора", якобы не желающего эту войну закончить. Далеко не все бывшие сторонники нынешнего главы Белого дома пропустили мимо ушей резко поменявшуюся риторику Трампа, а американские журналисты решили сопоставить слова президента США с реальными фактами.

Так, старший репортер вашингтонского бюро телеканал CNN Дэниел Дейл, специализирующийся на так называемом фактчекинге (проверке информации, основанной на изучении достоверных источников), в своей авторской колонке изучил 5 громких заявлений Трампа. Ни одно из них, по утверждению журналиста, не выдержали критики и проверки фактами.

Кто начал войну?

Выступая перед журналистами во вторник, 18 февраля, Трамп раскритиковал руководство Украины, которое публично выказало недовольство тем, что переговоры в Саудовской Аравии между США и Россией о прекращении войны состоялись без участия представителей второй стороны конфликта.

“Вам не следовало этого начинать. Вы могли бы заключить сделку”, - прокомментировал тогда претензии украинской стороны Трамп.

Эти слова возмутили не только самих украинцев, но и спровоцировали волну комментариев среди украинских политиков и чиновников, которые категорически не согласились с Тампом. Ложными его заявления признали сразу несколько законодателей-республиканцев и даже Майк Пенс, проработавший четыре года на посту вице-президента в первый президентский срок Трампа.

“Господин президент, Украина не «начинала» эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на Правде”, - написал Пенс на своей страничке в соцсети Х.

Рейтинг одобрения Зеленского

В том же выступлении Трамп озвучил спорное предложение о проведении новых выборов в Украине, несмотря на действующее военное положение в стране, и заявил, что рейтинг одобрения Зеленского “упал до 4%”.

По данным CNN, эта цифра “даже близко не соответствует действительности”.

Последний опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), проведенный в начале этого месяца, показал, что 57% украинцев выказали своё доверие действующему президенту Украины. Это выше, чем декабрьские показатели (52%). При чём показатель в 52% был самым низким показателем доверия к Зеленскому за всё время войны. Кроме того, другой опрос, проведенный учёными Манчестерского университета с конца ноября по начало января, показал, что 63% украинцев либо полностью одобряют, либо склонны одобрять действия Зеленского на посту президента.

Военная помощь США Украине

В своем сообщении в социальных сетях в среду, 19 февраля, Трамп также написал, что Зеленский “уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов” и, по сути, вынудил “ввязаться в войну, в которой невозможно победить”. Эта цифра, по словам репортера CNN Дэниела Дейла, также “далека от реальности”.

В качестве доказательства он привёл данные Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра, который внимательно отслеживает военную помощь, которую получает Украина. По их информации, США выделили Киеву в общей сложности около 124 млрд долларов на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине в период с конца января 2022 года, непосредственно перед российским вторжением, по конец декабря 2024 года. По данным аналитического центра, фактически США выделили около 119 млрд долларов.

“Можно прийти к разным результатам, используя разные методики подсчета, но нет никаких очевидных оснований для цифры Трампа 350 млрд долларов, - заявил в свою очередь генеральный инспектор правительства США, курирующий ситуацию в Украине.

По данным официального сайта инспекции, по состоянию на 30 сентября 2024 года власти США выделили на нужды Украины почти 183 млрд долларов, включая средства, потраченные внутри самих США или отправленные другим странам, помимо Украины.

Помощь США vs помощь Европы

И в своих замечаниях во вторник, и в посте в социальных сетях в среду Трамп вернулся к своей привычной риторике о якобы огромном разрыве между объемом помощи Украине, предоставляемой США и Европой. По его словам, США потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа на эти цели.

По словам Дейла, такие утверждения Трампа также нельзя назвать точными. Фактически, согласно данным Кильского института, Европа (Европейский союз и отдельные европейские страны) суммарно выделили Украине гораздо больше военной, финансовой и гуманитарной помощи военного времени по декабрь 2024 года (около 258 млрд долларов), чем выделили США (около 124 млрд долларов). Европа также выделила больше военной, финансовой и гуманитарной помощи (около 138 млрд долларов), чем выделили США (около 119 млрд долларов).

У США, признал Дейл, было небольшое преимущество лишь в одной конкретной категории - сугубо военной помощи: США выделили порядка 67 млрд долларов против 65 млрд долларов Европы. Но даже это было далеко от той гигантской пропасти, которую описывал Трамп в своих выступлениях.

Зеленский и «пропавшие» деньги

В своем сообщении в социальных сетях 19 февраля Трамп также заявил, что половина выделенных США Украине денег просто “пропала”, причём Зеленский, по словам Трампа, это “сам признаёт”.

Однако на деле Зеленский такого заявления публично не делал. На самом деле, он ранее лишь оспаривал завышенные заявления американских властей о тех суммах, которые якобы уже выделили США Украине.

Так, в интервью Associated Press 1 февраля Зеленский сказал, что, хотя публично заявляется о 200 млрд долларов в качестве помощи США, на деле Украина получила около 76 млрд долларов, в основном в виде оружия. Зеленский сказал, что не знает, куда ушли все заявленные дополнительные деньги, и что, возможно, эти более высокие цифры верны «лишь на бумаге».

«Я не знаю, где все эти деньги» — Зеленский рассказал, сколько Украина реально получила из 200 млрд долларов, выделенных США и ЕС

Вопреки некоторым сообщениям, завирусившимся в социальных сетях в этом месяце, на деле это не было признанием того, что половина денег, отправленных США на Украину, исчезла. На самом деле Зеленский говорил именно то, на что неоднократно указывали эксперты в США и других странах , — что большая часть общего бюджетного “ответа” США на войну в Украине - это вовсе не “живые деньги”, переданные украинскому правительству.

Например, эксперты аналитического центра Центра стратегических и международных исследований отмечали в мае прошлого года, что само понятие “помощь Украине” воспринимается большинством неправильно.

“Несмотря на изображения “поддонов с деньгами”, отправляемых на Украину, около 72% этих денег в целом и 86% военной помощи в частности будут потрачены в самих США. Причина такого высокого процента в том, что оружие, отправляемое на Украину, производится на заводах США, выплаты американским военнослужащим в основном тратятся в Соединенных Штатах, и даже некоторая часть гуманитарной помощи тратится в Соединенных Штатах”, - поясняли специалисты.

Американцы не согласны с Трампом?

С нынешней позицией президента США, как показывают соцопросы, не согласны и многие рядовые американцы. Несмотря на то, что Трамп на днях окрестил Зеленского “диктатором”, опрос проведенный компанией JL Partners для издания DailyMail, показал прямо противоположное отношение американцев и к самому Зеленскому, и к конфликту на Украине .

Когда участников соцопроса (в нём поучаствовали 1009 человек) попросили дать односложную оценку двум лидерам - президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину - именно последнего чаще всего описывали как “диктатор”. По данным DailyMail, даже республиканцы, которые обычно более скептически относятся к поддержке США Украины, давали Путину такие категоричные определения, как “плохой”, “преступник” и “убийца”, тогда как Зеленского чаще характеризовали такими словами, как “хороший”, “сильный”, “храбрый” и “герой”.

“Словесные облака ответов демонстрируют враждебность американцев по отношению к российскому лидеру. Зеленский получил гораздо больше позитивных ответов. Ответы свидетельствуют о том, что американская общественность скептически относится к мотивам России и надежности ее лидера”, - отметили авторы исследования.

[info_b]Более того, на прямой вопрос о том, кому они доверяют больше, около 52% респондентов ответили, что доверяют Зеленскому больше, чем Путину. Только 12% выказали больше доверия Путину.[/info_b]

“Близок к капитуляции”

В свою очередь бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон усмотрел определённую опасность для самих США в нынешней позиции американского лидера. Он заявил изданию POLITICO, что предложенная президентом США сделка по прекращению войны на Украине “близка к капитуляции” перед целями Владимира Путина, и предупредил, что этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

Болтон предположил, что европейским лидерам следовало бы обратиться к госсекретарю США Марко Рубио, чтобы смягчить ущерб от неосторожных высказываний и действий Трампа и не допустить, чтобы ситуация обернулась выходом Америки из НАТО. По его словам, нынешний сценарий станет проверкой ранее заявленной приверженности Рубио сохранению США в Североатлантическом альянсе.

Он также выказал мнение о том, что Европе было бы лучше оказать Украине решительную поддержку, пополняя запасы оружия и оказывая поддержку, а не заниматься “планированием будущих сценариев, согласованных Трампом и Путиным”.

“Нет абсолютного обязательства вести переговоры о прекращении огня. Поэтому, если вы не готовы отказаться от любой возможности вернуть Украине свою территорию, идея заморозить существующие линии контроля потенциально очень опасна”, - озвучил своё мнение Болтон.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и публично назвал его “диктатором”, обострив публичную, но заочную перепалку между двумя лидерами, которая началась после того, как Трамп обвинил Киев в развязывании войны с Россией. Европейские лидеры риторику Трампа не поддержали. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал позицию американского президента “неправильной и опасной”.

«Неправильно и опасно» — Европейские лидеры раскритиковали Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором»