Шойгу приказал российским войскам покинуть Херсон

💼 Официально

Опубликовано: 09.11.2022 18:17 , Обновлено: 09.11.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября официально приказал Суровикину отступить из Херсона. Командующий российскими войсками в Украине Суровикин перед этим предложил Шойгу отвести российские войска на левый берег Днепра из-за сложностей со снабжением группировки РФ.

«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», - заявил Суровикин.

“Херсон и прилегающие населённые пункты не могут снабжаться и функционировать”, - заявил Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Самое позорное поражение» — Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона

“В нынешних условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр… Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно”, - признался Суровикин.

«Согласен, проступайте к отводу войск», - сказал Шойгу.

По словам Суровикина, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, «соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра». То есть, из Херсона российские войска уходят.

Просто уловка? На Западе, в Украине и России оценили перспективы отступления из Херсона

Суровикин также заявил, что освободившиеся после отхода с правого берега Днепра силы будут задействованы для наступательных операций на других направлениях.

Ранее Телеграф сообщил, что днём 9 ноября из Херсонской области поступали сообщения о массовом подрыве мостов через различные реки. Все они находятся в тылу российских войск и многие в десятках километров от наступающих ВСУ.

Россияне массово подорвали мосты под Херсоном. Это отступление?

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики американского Института по изучению войны в свежей сводке оценили, что происходит в Херсонской области с армией РФ.

Они сообщили, что российские войска продолжили выводить части подразделений из Херсона, а также с левого берега Днепра. При этом, как подчеркнули эксперты, пока неясно, будут ли они сражаться за город Херсон.

В ISW оценили, будут ли войска РФ биться за Херсон