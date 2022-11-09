"Самое позорное поражение" - Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.11.2022 18:55 , Обновлено: 09.11.2022

Эксперты в России, на Западе и даже Беларуси по горячим следам оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых "позорных" решений российского командования с начала войны в Украине.

“Российский политолог Пионтковский, к чьему мнению, как по мне, очень даже имеет смысл прислушиваться, потому что этот мощный старик хоть и любит повторять многократно одно и то же месяцами,.. Так вот, Пионтковский многократно повторял, что сдача Херсона станет уже конкретным, а не “когда-то там”, началом политического краха режима Путина”, - [link href=“https://t.me/peter_kuznetsoff/883” rel=“noopener” target=“_blank”] сделал [/link] вывод Петр Кузнецов, белорусский обозреватель.

По его мнению, “решение русских уйти за Днепр - это ну очень хороший показатель того, что вот те войска, что там, в Херсоне они собрали (а в последнее время они активно стягивали туда все, что у них ещё оставалось более-менее способного держать в руках автомат) - это их самые вот последние боеспособные войска и есть”. И других, похоже, не предвидится, считает Петр Кузнецов.

Просто уловка? На Западе, в Украине и России оценили перспективы отступления из Херсона

В свою очередь, немецкий обозреватель Александр Фридман уверен, что приказа Шойгу отступить из единственного занятого российскими войсками с февраля 2022 года украинского областного центра - это “одно из самых позорных поражений в российской военной истории”.

“Почему Херсон сдают именно сегодня? Предположу, что дело в том числе и во вчерашних выборах в американский Конгресс. Россияне не хотели покидать город до выборов, чтобы не сыграть на руку Байдену и демократам”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/3083” rel=“noopener” target=“_blank”] считает [/link] Александр Фридман.

“Горько и обидно”

В России военкоры тоже не радуются приказу Шойгу отступить из Херсона.

“Причины этого лежат в ситуативной политической и военной импотенции, которую породила вера в собственную исключительность, непогрешимость и неуязвимость”, - написал российский тг-канал-миллионик Рыбарь.

“Горько. Обидно. Если сейчас ещё и подпишем мир с Украиной (а на переговоры нам уже двое суток намекают в МИД России) — что ж, это будет смачный плевок патриотической, ядерной прослойке российского общества”, - поделились там опасениями.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября официально приказал Суровикину отступить из Херсона. Командующий российскими войсками в Украине Суровикин перед этим предложил Шойгу отвести российские войска на левый берег Днепра из-за сложностей со снабжением группировки РФ.

Хотя начал свой доклад Суровикин с перечисления потерь украинцев (в 7-8 раз больше российских) и того, как российские войска успешно отражают все попытки наступления ВСУ в Херсонской области.

Шойгу приказал российским войскам покинуть Херсон

Кстати, в Кремле ещё несколько дней назад подготовили инструкции для государственных и провластных СМИ, в которых объясняют возможное поражение в Херсонской области и отступление из самого Херсона. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание “Медуза”.

В Кремле определились, как объяснить россиянам отступление из Херсона. Когда?