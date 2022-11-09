Просто уловка? На Западе, в Украине и России оценили перспективы отступления из Херсона

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.11.2022 20:04 , Обновлено: 09.11.2022

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 9 ноября агентству Reuters, что пока рано говорить о выводе российских войск с правого берега Днепра. По его данным, часть российских войск ещё остается в Херсоне.

“Пока украинский флаг не развевается над городом Херсоном, нет смысла говорить об отступлении России”, - заявил Михаил Подоляк.

«Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», – написал Подоляк.

Другой советник ОП Украины Алексей Арестович считает, что бои на правом берегу будут продолжаться какое-то время.

“Давайте правильно. Российская армия не уходит из Херсона. Она ВЫБИТА из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжёлыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжёлым и кровавым военным трудом”, - написал он.

По его словам, бои на правом берегу ещё будут продолжаться некоторое время. А после ещё будет “непростой период стабилизационных мероприятий”, считает Алексей Арестович.

А вот глава николаевской области Ким не верит заявлениям Шойгу: «Если русские что-то говорят, значит, сделают наоборот!”.

В НАТО тоже пока не торопятся поздравлять ВСУ с очередной победой. Там говорят, что в курсе заявлений по Херсону, но ждут информацию по развитию ситуации на земле. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя события на юге Украины.

Все понимают, что российское командование приняло решение об отступлении не вчера и даже не неделю назад. А значит была дана команда на подготовку к “перегруппировке”. Минировались территории, разрушались коммуникации. А если не приняло, и это ловушка? Тогда завтра, когда окажется, что ВСУ не поддались и не бросились в атаку, кто-то будет выглядеть большим идиотом.

Однако на Западе и в самой России отступление ВС РФ из Херсона считают делом решенным.

Аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что отступление рсосицсикх войск из Херсона - это “логичный шаг”.

“Уход с правого берега [Днепра] выглядел логичным шагом после того, как наступление [украинцев] в Харьковской области продемонстрировало недостаток живой силы у России. Вполне ясно, что именно Суровикин просил об этом шаге еще с того времени, как он командовал российскими силами на юге”, - написал эксперт.

С другой стороны, Роб Ли задался вопросом, сможет ли Россия уйти без тяжелых потерь в технике и людях.

“Украина всячески заинтересована в том, чтобы сделать этот вывод как можно более хаотичным, и чтобы он как можно более дорого обошелся России”, - напомнил он.

“Про наступление на Одессу можно забыть”

А вот в России военкоры и тг-каналы задаются куда более глобальными вопросами.

“С военной точки зрения это самое серьезное чисто военное поражение РФ с 1991 года, - пишет Борис Рожин, эксперт российского центра военноо-полияиечкоц журналистики. - О каких-то наступательных действиях в направлении Одессы и Николаева в обозримой перспективе можно на данном этапе забыть”.

“Очевидно, что сдача областного центра РФ будет иметь ощутимые последствия для общественного сознания и противник наверняка будет это использовать. В случае отсутствия обозримых успехов с занятием крупных населенных пунктов и продвижением в ходе зимнего наступления, череда военных неудач будет накапливать куда как более серьезное внутреннее недовольство, нежели санкции”, - считает российский журналист.

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты по горячим следам оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых “позорных” решений российского командования с начала войны в Украине.

«Самое позорное поражение» — Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона