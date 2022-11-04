В ISW оценили, будут ли войска РФ биться за Херсон

Опубликовано: 04.11.2022 08:29 , Обновлено: 04.11.2022

Аналитики американского Института по изучению войны в свежей сводке оценили, что происходит в Херсонской области с армией РФ.

Они сообщили, что российские войска продолжили выводить части подразделений из Херсона, а также с левого берега Днепра. При этом, как подчеркнули эксперты, пока неясно, будут ли они сражаться за город Херсон.

С одной стороны, говорят в ISW, есть сведения о продолжающейся эвакуации. Так, назначенные Москвой «замглавы администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что российские части «скорей всего» уйдут с правого, западного берега (при этом эксперты подчеркнули, что он очень ненадежный источник). А канал Readовка сообщил, что российская администрация переехала в Геническ.

По мнению специалистов, такое перемещение может означать, что российские силы готовятся оставить Херсон. Однако, с другой стороны, это может говорить и о том, что они готовят условия для боев в городе

«Лучшим индикатором намерений россиян остается дислокация десантных войск», — написали аналитики.

По их словам, десантники и морская пехота остаются на правом берегу. А еще армия РФ перебрасывает туда новые части и строит укрепления на северо-западе от Херсона.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать взятые Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что российские войска «имитируют отступление» с Херсонской области, чтобы «ввести в заблуждение» командование ВСУ. Об этом заявила глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк 3 ноября.

В ВСУ рассказали, как армия РФ «имитирует» отступление из Херсона