Россияне массово подорвали мосты под Херсоном. Это отступление?

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Опубликовано: 09.11.2022 13:56 , Обновлено: 09.11.2022

Днём 9 ноября из Херсонской области поступают сообщения о массовом подрыве мостов через различные реки. Все они находятся в тылу российских войск и многие в десятках километров от наступающих ВСУ.

Тем временем, российские телеграмм-каналы пишут, что вечером ожидают некое официальное заявление Кремля по ситуации в Херсоне.

А пока стало известно, что русские подорвали Тягинский и Нововасильевский мосты на Херсонщине. Также местные тг-каналы сообщают, что практически по всему Херсону исчезли триколоры. Россияне сняли свои флаги со зданий на Аллее Славы, Морского колледжа, Дома профсоюзов и Морской Академии.

Известно также о подрыве Дарьевского моста через реку Ингулец недалеко от самого Херсона. Ранее по нему наносили удары ВСУ, чтобы помешать доставке боеприпасов ВС РФ в Херсоне.

Карта взорванных мостов

Тем временем российские военкоры сообщают о боях в Снигиревке. Это на границе Николаевской и Херсонской областей. В Украине их подтвердили неофициально.

“Снигиревка. Херсонская область. Сейчас идет бой. Ситуация очень сложная, передают военные оттуда. Но у наших, начиная со вчерашнего вечера, есть успехи. Пока это все, что можно озвучивать”, - сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1590268224838725632?t=lJmZBAa-c4AHRpofzkU4hg&s=19

Местные жители сообщают, что в ряде сел, которые находятся на линии фронта, уже нет российских войск. А российские военкоры в очередной раз заявили, что войска РФ начали отступление на левый берег Днепра в Херсонской области.

Украинское командование пока не комментирует эти сообщения.

Однако отвод войск на другую сторону Днепра не будет означать освобождение всей Херсонской области. Днепр делит ее на две неравные части.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики американского Института по изучению войны в свежей сводке оценили, что происходит в Херсонской области с армией РФ.

Они сообщили, что российские войска продолжили выводить части подразделений из Херсона, а также с левого берега Днепра. При этом, как подчеркнули эксперты, пока неясно, будут ли они сражаться за город Херсон.

В ISW оценили, будут ли войска РФ биться за Херсон