Россия предложила Польше переговоры по поводу залета дронов

Опубликовано: 10.09.2025 18:51 , Обновлено: 10.09.2025

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с залетом беспилотных летательных аппаратов на территорию Польши. Там заявили, что инцидент был "непреднамеренным" и назвали обвинения Варшавы "очевидно несостоятельными".

В МИД заявили, что российское Минобороны “однозначно подтвердило, что объекты для поражения на территории Республики Польша не планировались, а дальность полёта БПЛА, применявшихся при упомянутом выведении из строя предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые, по утверждениям Варшавы, якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров”.

“Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для ещё большей эскалации украинского кризиса”, — считают в ведомстве.

Там добавили, что “несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Министерство обороны РФ готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Польши. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу”.

Что произошло?

Напомним, 10 сентября Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о “беспрецедентном нарушении” воздушного пространства страны беспилотниками. По информации польских военных, как минимум 5 дронов, предположительно дезориентированных украинскими силами ПВО во время очередной массированной ночной атаки на Киев, залетели на территорию соседней страны, из-за чего Польше пришлось поднимать в небо истребители. Военные заявили о сбитии нескольких беспилотников, ведётся операция по обнаружению сбитых целей.

Польша сбила несколько дронов после «беспрецедентного» нарушения границы

Польша официально запросила консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора после того, как ночью её воздушное пространство нарушили беспилотники.

«Это акт войны» — В Конгрессе США призвали Трампа ответить на залет БПЛА в Польшу

Тем временем начальник Генерального штаба Павел Муравейко заявил, что белорусские силы ПВО в ночь на 10 сентября сбили несколько «заблудившихся» беспилотников над территорией нашей страны. Он также сказал, что белорусское Минобороны обменивалось информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы.

ПВО ночью сбили дроны над Беларусью и предупредили Польшу и Литву — Минобороны

Как отреагировали в США и ЕС?

Официальные лица Европейского союза выразили поддержку руководству страны и предпринимаемым мерам по защите границ Польши, которые одновременно являются и восточными границами самого Евросоюза.

«Польша поступает правильно» — В ЕС отреагировали на вторжение дронов и решение Туска о закрытии границы

Тем временем американский конгрессмен Джо Уилсон, представитель Республиканской партии, к которой принадлежит и действующий глава государства Дональд Трамп, призвал Вашингтон принять ответные меры в отношении России за нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками.

«Это акт войны» — В Конгрессе США призвали Трампа ответить на залет БПЛА в Польшу