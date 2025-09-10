ПВО ночью сбили дроны над Беларусью и предупредили Польшу и Литву — Минобороны

Опубликовано: 10.09.2025 11:09 , Обновлено: 10.09.2025

Начальник Генерального штаба Павел Муравейко заявил, что белорусские силы ПВО в ночь на 10 сентября сбили несколько «заблудившихся» беспилотников над территорией страны. По его словам, речь идёт о дронах, которые «потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон» в ходе ночного обмена ударами между Россией и Украиной.

В Министерстве обороны также заявили, что в период с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября белорусские военные обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы.

Начальник Генштаба утверждает, что это позволило польской стороне «оперативно отреагировать», подняв в воздух свои дежурные силы.

При этом, по информации Муравейко, обмен информацией был взаимным. Он уточнил, что «польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчёты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины».

В ведомстве заверили, что Беларусь и впредь продолжит выполнять обязательства по обмену такими данными с Польшей и странами Балтии.

Напомним, утром 10 сентября оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о «беспрецедентном нарушении» воздушного пространства страны беспилотниками. По информации польских военных, как минимум 5 дронов залетели на их территорию, из-за чего Польше пришлось поднимать в небо истребители.

Польша сбила несколько дронов после «беспрецедентного» нарушения границы

А накануне, 9 сентября, стало известно, что Польша решила закрыть все пограничные переходы с Беларусью из-за белорусско-российских учений «Запад».

Туск объявил о полном закрытии границы Польши с Беларусью. Для поездов тоже