"Это акт войны" - В Конгрессе США призвали Трампа ответить на залет БПЛА в Польшу

Опубликовано: 10.09.2025 08:54 , Обновлено: 10.09.2025

Американский конгрессмен Джо Уилсон, представитель Республиканской партии, к которой принадлежит и действующий глава государства Дональд Трамп, призвал Вашингтон принять ответные меры в отношении России за нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 10 сентября.

На своей страничке на платформе X Уилсон возложил на Россию ответственность за события минувшей ночи в Польше, когда на её территорию со стороны Украины залетело несколько дронов. Из-за этого Польше пришлось поднять в небо истребители - часть беспилотников были сбиты, в настоящее время ведётся поиск обломков. По информации польских военных, речь о беспилотниках по типу иранских дронов-камикадзе Shahed.

“Россия атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских беспилотников-шахедов менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны”, - дал свою оценку происходящему американский конгрессмен.

[inf]Джо Уилсон проработал в Палате представителей США 24 года. В настоящее время является сопредседателем Хельсинкской комиссии – конгрессного органа, в состав которого входят политики обеих палат парламента США. Комиссия занимается вопросами прав человека, демократии и другими вопросами, связанными с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).[/inf]

Нарушение воздушного пространства Польши Уилсон расценил как попытку России “напрямую испытать решимость США на территории НАТО”. Республиканец призвал Дональда Трампа “научить Россию, что такое границы” и ответить за фактическую атаку на территорию Польши новыми экономическими санкциями в отношении Москвы, которые “разорят российскую военную машину”, и поставками оружия Украине для атак по территории России.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о “беспрецедентном нарушении” воздушного пространства страны беспилотниками в ночь на 10 сентября. По информации польских военных, как минимум 5 дронов, предположительно дезориентированных украинскими силами ПВО во время очередной массированной ночной атаки на Киев, залетели на территорию соседней страны, из-за чего Польше пришлось поднимать в небо истребители. Военные заявили о сбитии нескольких беспилотников, ведётся операция по обнаружению сбитых целей.

Польша сбила несколько дронов после «беспрецедентного» нарушения границы