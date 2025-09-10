Польша сбила несколько дронов после "беспрецедентного" нарушения границы

Опубликовано: 10.09.2025 07:43 , Обновлено: 17.09.2025

Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о "беспрецедентном нарушении" воздушного пространства страны беспилотниками. По информации польских военных, как минимум 5 дронов, предположительно дезориентированных украинскими силами ПВО во время очередной массированной ночной атаки на Киев, залетели на территорию соседней страны, из-за чего Польше пришлось поднимать в небо истребители. Военные заявили о сбитии нескольких беспилотников, ведётся операция по обнаружению сбитых целей.

О том, что Россия наносит массированные удары по целям на территории Украины, польское оперативное командование впервые сообщило после полуночи. Часть дронов, очевидно, “сбились с пути” и оказались над территорией соседнего государства, что вынудило польских военных “немедленно начать оборонительные мероприятия”.

“Польские и союзные силы отслеживали десятки объектов с помощью радаров, и, учитывая те из них, которые могли представлять угрозу, оперативный командующий Вооружённых сил Польши принял решение об их нейтрализации. Некоторые из беспилотников, вторгшихся в наше воздушное пространство, были сбиты. Ведётся работа по локализации и определению возможных мест падения этих объектов”, - отчитались к утру польские военные.

Украинские мониторинговые каналы, которые на протяжении всего военного конфликта с Россией сообщают об опасности атак с воздуха для жителей Украины, первыми сообщили о возможной угрозе и для соседней Польшей. По их информации, в ночь на 10 сентября несколько десятков беспилотников типа Shahed сначала пролетели над Киевом.

Мониторинговые паблики сообщили о нескольких взрывах, предположительно, в результате работы украинских ПВО. Обойдя украинскую столицу, часть дронов направились на запад. Как минимум восемь из них, по информации украинских пабликов, достигли Львова, расположенного в 80 км от границы с Польшей. По данным польского портала Onet.pl, как минимум пять из них пересекли границу Украины с Польша в районе Замостья.

В оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили лишь о том, что воздушное пространство страны за ночь нарушалось объектами типа беспилотников “неоднократно”. Наиболее вероятными районами, где могли упасть дроны, там назвали Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Польские военные назвали события минувшей ночи “беспрецедентным нарушением воздушного пространства Польши” и “актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности” поляков.

Из-за угрозы беспилотников, по данным Onet.pl, четыре польских аэропорта - два в Варшаве, Жешуве и Люблине - были временно закрыты, а жителям приграничных регионов посоветовали не выходить из дома, пока ведётся военная операция по обнаружению сбитых целей.

“Беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты. Ведутся поисковые работы по установлению и выявлению возможных мест падения компонентов объекта”, — заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Тем временем полиция Люблина сообщила об обнаружении повреждённого беспилотника в Чоснувке недалеко от Бяла-Подляски. Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на 8:00.

Пока польское политическое руководство воздержались от оценочных комментариев относительно событий минувшей ночи, ограничившись сухими отчётами о проведённой работе. Так, премьер-министр Дональд Туск заявил, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны, получил с утра доклад от оперативного командующего и проинформировал о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении вторгшихся в воздушное пространство объектов, генерального секретаря НАТО.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Польша находится в постоянном контакте с командованием НАТО, а военнослужащие Сил территориальной обороны принимают участие в поисках сбитых беспилотников.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 2 сентября литовский военный самолёт Spartan с президентом Гитанасом Науседой, первой леди Дианой Науседой и делегацией из Финляндии на борту не смог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за информацией о беспилотнике, якобы замеченном вблизи аэропорта. Самолёту пришлось кружить в районе аэропорта более получаса.

Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе