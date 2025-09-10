"Польша поступает правильно" - В ЕС отреагировали на вторжение дронов и решение Туска о закрытии границы

Опубликовано: 10.09.2025 11:10 , Обновлено: 17.09.2025

Официальные лица Европейского союза прокомментировали ночное вторжение дронов в воздушное пространство Польши. Они выразили поддержку руководству страны и предпринимаемым мерам по защите границ Польши, которые одновременно являются и восточными границами самого Евросоюза.

Так, председатель Европейского совета Антониу Кошта похвалил правительство Дональда Туска, объявившего о закрытии границ с Беларусью в день начала российско-белорусских военных учений “Запад-2025”, за принятие “необходимых шагов по защите своего суверенитета”.

“События вчерашнего вечера стали суровым напоминанием о том, что безопасность одного — это безопасность всех”, - написал Кошта на своей страничке в Х.

От имени Европейского совета он выразил “полную солидарность” с Польшей, назвав нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками “неприемлемым” и “безрассудным вторжение” со стороны России. По мнению Кошты, подобные воздушные вторжения “представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуре” региона.

“Польша поступает правильно, предпринимая необходимые шаги для защиты своего суверенитета”, - заявил глава Европейского совета.

“Есть основания полагать, что это было преднамеренное нарушение”

Выразила свою поддержку польским властям и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Она назвала ночную атаку на территорию Польши “однозначным посланием Путина” и пообещали “столь же однозначный ответ”.

“Сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций. Мы рассматриваем возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива”, - рассказала фон дер Ляйен о планах ЕС в этом отношении.

Такую же оценку событиям минувшей ночи в Польше дала и вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас . Она назвала их “самым серьёзным нарушением Россией европейского воздушного пространства” с начала войны в Украине и заявила, что “есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение”.

“Война России обостряется, а не заканчивается”, - подчеркнула Каллас, призвав страны ЕС усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы, в том числе, за счёт финансирования таких региональных инициатив, как линия обороны на границе с Беларусью “Восточный щит”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что один из беспилотников, залетевших на территорию Польши в ночь на 10 сентября, упал на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Оперативное командование Вооружённых сил Польши назвало события минувшей ночи «беспрецедентным нарушением» воздушного пространства страны. Для отслеживания и сбития дронов задействовали как собственные истребители, так и истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Один из дронов упал на жилой дом в Польше