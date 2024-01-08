Россия атаковала Украину крылатыми ракетами, «Кинжалами» и шахедами. Куда прилетело

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Опубликовано: 08.01.2024 11:26 , Обновлено: 08.01.2024

Утром 8 января Россия запустила крылатые ракеты по территории Украины со стратегических бомбардировщиков, сообщили украинские СМИ, и «Кинжалы» – с МиГ31-К. А ночью были прилеты в Харьков ракетами С-300. Атаковали и шахедами. Собрали онлайн из различных источников.

Как правило, украинские СМИ не сообщают о попадании по военным объектам, поэтому пока неясно, какие именно цели ставила перед собой атакующая сторона и были ли эти цели достигнуты. По состоянию на 10.45 утра 8 января в российских интернет-СМИ об утренней атаке на территории Украины ничего не было.

В Харькове возник пожар после ударов по промышленным объектам, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, было минимум четыре ракетных удара, повреждено предприятие и учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. В целом, по словам Синегубова, за сутки под обстрелами было более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Воздушные силы заявили о группе ракет, пролетевших через Харьковскую область на Днепропетровщину, а также зафиксировали скоростную цель на Днепр.

Появились слухи о гибели главы Генштаба РФ Герасимова. Что известно?

В Запорожье зафиксировали минимум пять ударов крылатыми и баллистическими ракетами, сообщили в Областной военной администрации. И добавили, что есть потрадавшие. Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко заявил, что информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города и населенным пунктам области будет обнародована позже.

Взрывы слышали в Кривом Роге – в местной администрации сообщили о прилете «Кинжалов». Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге серьезные повреждения получил торговый центр. В сети появилось видео, снятое, как утверждается, именно там.

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News.liga.net сообщила, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты из района Каспийского моря. С аэродрома «Оленья» в Мурманской области поднялись 11 бортов, запустили «Кинжалы» и Х-22.

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

О прилетах крылатых ракет сообщили в Винницкой и Хмельницкой областях. Региональные власти попросили жителей оставаться в укрытиях. Пришли сообщения о взрывах в Днепре.

На видео попал прилёт снаряда во двор жилой многоэтажки в Белгороде

В Запорожье в результате попадания ракет в жилые районы пострадали два человека, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений. В городе частично пропало электричество.

В поселке Большой Бурлук Купянского района сообщили о повреждение складских зданий и лечебного учреждения. В Волчанске заявили об ударе по заведению социальной инфраструктуры, в результате чего произошел пожар на площади 150 кв.м.

Южное региональное командование ВСУ ранее сообщило, что над Одесской областью этой ночью были сбиты 7 дронов типа «Шахед», еще один беспилотник – над Николаевской областью.

Десятки городов и поселков в Украине и России встретили Новый год под обстрелами

В свою очередь, Минобороны России утром 8 января заявило о перехвате украинской ракеты С-200 над Белгородской областью и 8 дронов над оккупированными районами Донецкой области.

Ранее Телеграф писал, что в ООН расценили атаку по российскому Белгороду 30 декабря как “нарушение международного гуманитарного права” и призвали стороны “немедленно прекратить боевые действия и кровопролитие”. Тем временем Министерство обороны России обвинило Киев в “нанесении неизбирательного комбинированного удара” по и пообещало, что “это преступление не останется безнаказанным”, а в российском МИД часть ответственности за события в Белгороде возложили на Великобританию и США. А что говорят в Украине?

В России пригрозили Киеву «наказанием» за удар по Белгороду и обвинили Британию и США в «подстрекательстве к терактам». Что говорят в ВСУ?