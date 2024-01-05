На видео попал прилёт снаряда во двор жилой многоэтажки в Белгороде

🎥 Видео

Опубликовано: 05.01.2024 09:41 , Обновлено: 05.01.2024

В ночь с 4 на 5 января в российском Белгороде вновь звучали сирены воздушной тревоги. Местные власти отчитались об уничтожении 10 воздушных целей на подлете к городу, а жители в соцсетях поделились фотографиями и видео последствий ночной атаки.

На одном из видео оказался запечатлен момент падения снаряда во дворе жилого многоэтажного дома. Он угодил прямо в припаркованные автомобили, в результате чего одну машину подбросило в воздух и перевернуло на крышу, а другую повредило так, что, судя по фото, восстановлению она уже не подлежит. На месте падения снаряда образовалась большая воронка.

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По сообщениям местных жителей, взрывной волной в ближайшей многоэтажке в квартирах выбило стекла в окнах.

По предварительным данным, озвученным утром 5 января губернатором региона Вячеславом Гладковым, в результате ночного обстрела пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение предплечья, второй - осколочное ранение голени. Обоих госпитализировали.

Гладков также сообщил о многочисленных повреждениях в жилом секторе, более 30 повреждённых автомобилях, причем как в самом городе, так и в Белгородском районе.

В целом в больницах Москвы и Белгородской области, по словам Гладкова, сейчас находят 74 раненых в результате последних обстрелов, в том числе 20 человек - в московской реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее Телеграф сообщил, что ракетные обстрелы как российских, так и украинских городов не прекращались даже в предновогодние и праздничные дни: сирены воздушной тревоги звучали в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Севастополь, Белгород.

Десятки городов и поселков в Украине и России встретили Новый год под обстрелами